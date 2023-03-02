揪團領百份待用餐！他插隊喊「有不用錢的甜不辣」　老闆一聽心寒

▲很多店家都會提供待用餐給需要的人領取。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

有些店家會提供愛心待用餐，讓經濟陷入困難或有需要的民眾領取。不過新竹一家甜不辣店的老闆無奈表示，近3天有100多人來領取待用餐，但這些人不論是穿著、手機等，看起來都毫無困難，且還揪團說「有不用錢的甜不辣」，讓他覺得自己的善心被濫用。貼文曝光後，底下網友也紛紛開罵。

老闆透過粉專發文表示，他提供待用餐是想幫助真正有經濟困難、需要幫助的人，然而近3天，卻有100多人揪團領「不用錢」的餐點。老闆透露，那些領餐的人不論從穿著或手機來看，似乎都沒有困難，「估計都比我有錢」，且這些人領餐時，態度還不太好，不只硬插隊，拿了餐還連句謝謝也沒說。

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誇張的不只如此，這些人揪團領餐時，竟說「有不用錢的甜不辣、有不用錢的飯跟肉圓！」老闆聽到這些話後，不禁無奈直呼，到底是誰給的錯誤訊息？「有困難的人來領待用餐度過難關，跟這裡有愛心甜不辣、肉圓，大家都理所當然來免費領，您覺得有一樣嗎？」

▲有些人只是想領「免費」餐點。示意圖，與本文無關。（資料照／記者周宸亘攝）

老闆最後也說，他不想要自己的初心、善心客人的共同愛心被這團人濫用，雖然他還是會繼續提供待用餐，但是「希望來領取的人，是真的有困難、有需要幫助的」。

貼文曝光後，底下網友也紛紛回應，「人不要臉天下無敵啊」、「不要臉最大嗎？還是同行來惡搞？別糟蹋別人的良善好嗎」、「我的天啊！真的傻眼了」。也有網友安慰，「敢來領就給他，人在做，天在看，保持初心，這事平常心看待」。