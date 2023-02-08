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截10指遭譏「怎沒餓死」！網用鈔票力挺…他哭了：首次有盈餘

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▲林老闆因為車禍10根手指截肢，目前賣甜不辣維生。（圖／翻攝城隍廟口甜不辣臉書專頁)

圖文／CTWANT

在新竹市城隍廟附近一名賣甜不辣的老闆，2016年他因為一場車禍，導致10隻手指全部被截肢，為了能夠活下去，他努力靠賣甜不辣維生。但在他擺攤賺錢過程中，卻遭人嘲諷「都沒客人」、「怎還沒餓死」。消息一出，許多網友紛紛到店內支持，用新台幣下架他攤位上的甜不辣，讓老闆感動直說，這是他開業以來，第一次付完員工薪水跟成本後，還有剩下盈餘，對於支持者的相挺，他感激在心。

新竹市城隍廟口這間甜不辣攤販的老闆，多年前因為發生車禍，身體多處燒傷，雙手10指還因為傷勢關係，全數遭到截肢。他雖然鬼門關前撿回一命，身體出現缺陷，但他不向命運低頭，靠賣甜不辣謀生，除了販售甜不辣，還提供愛心餐幫助弱勢。

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林老闆因為車禍10根手指截肢，除了賣甜不辣維生，也提供愛心餐回饋。（圖／翻攝城隍廟口甜不辣臉書專頁)

▲林老闆也提供愛心餐回饋。（圖／翻攝城隍廟口甜不辣臉書專頁)

但在今年的農曆春節前夕，某日有4名路人，在經過他的店面十，出言嘲諷說，「每次經過店內都沒客人，他怎麼還沒餓死」，還有人調侃「唉唷，人家只是想要活下去」，接著邊笑邊離開現場，故意講這種酸言酸語給老闆聽，讓他相當難過。

後來老闆在臉書抒發心情，並對自己喊話打氣後，引發網友熱烈關注，開始有不少人跟當地企業行號，到店家消費力挺，用新台幣「下架」老闆店內的商品，讓老闆感動到本月7日在臉書發文提到，他當天去匯員工薪資時，站在櫃台前眼淚忍不住就掉了下來，因為這是他開業14個月來，第二次沒有挖自身積蓄來支付員工薪資，也是第一次，他付完員工薪資後，還有剩下盈餘，「我真的哭了！感動得哭了！」

他10指全截肢被譏諷：怎沒餓死　網友用「下架甜不辣」力挺…他淚：首次有盈餘

▲林老闆感謝表示，開業14個月以來店裡首次出現盈餘，「我真的哭了！」（圖／翻攝城隍廟口甜不辣臉書專頁)

老闆透露，他雖然是殘疾人士，但他每天努力工作13、14個小時，對餐點品質、環境清潔十分講究；且即使自己生活也很困難，但看見有需要幫助的人，他還是忍不住掏腰包，幫助需要幫助的人。他有感而發的說，自己鬼門關前走一遭，很能體會活下去是多麼困難的事，所以他深知，即便自己有困難，但還是希望為像他一樣有困難的人，多少再做一點事。而對於支持甜不辣攤的顧客，老闆衷心感謝，「開心的不是我賺錢了，開心的是我可以更長久的看見您們，我能夠再繼續為您們服務。」

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