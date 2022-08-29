嘉義縣慈善團體聯合協會　愛心冰箱、待用餐造福弱勢民眾

▲▼嘉義縣慈善團體聯合協會，將物資整合有效發放給照顧弱勢民眾。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣社會局與社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會於仁義湖岸大酒店共同辦理「2022嘉義縣物資銀行傳遞愛，愛分享感恩活動」，為感謝各界捐贈物資，邀請91個單位出席，由嘉義縣長翁章梁頒發感謝狀。

活動聚焦「傳遞愛，愛分享」，為感謝各界捐贈物資到銀行，捐款至社會局仁愛基金專戶、慈善社福團體，捐助代表與翁章梁縣長一同完成愛心拼圖儀式，象徵各界的資源及服務匯集到嘉義縣，透過縣府完善規劃及運作，將得來不易的愛心資源發揮最大效益，合理且妥善的送至弱勢民眾手中。

翁章梁表示，嘉義縣老年人口全國最高，長照推展、青年就業及兒少照顧議題都是重要課題，加上疫情衝擊，弱勢民眾經濟壓力升高，感謝各界的善舉及溫暖從不間斷，就像滴水匯流能成海洋，每一顆愛心都能聚集成希望，照亮弱勢家庭，減輕家庭負擔。

慈善團體聯合協會理事長周信成表示，自101年承接物資銀行業務至今已滿10年，銀行長期受到各界善心人士、企業、宮廟、民眾的支持，愛心資源包括食品類、民生用品類、小家電類，110年起推展愛心社區冰箱，於今年7月結合縣內愛心店家提供待用餐服務。感謝各界的善心支持，讓嘉義縣物資銀行能夠推出多元服務予弱勢民眾。

社會局長張翠瑤表示，不僅是物資銀行，社會局相關業務也接受到各界資源挹注；透過公私部門一同守護弱勢，相信弱勢民眾都能感受到來自各界的溫暖，未來社會局也將持續與各單位緊密聯繫，強化社會網絡資源服務。