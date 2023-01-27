新竹老闆「十指截肢」賣甜不辣討生活！4屁孩路過嗆：怎還沒餓死

▲老闆生活遭逢巨變，努力賣甜不辣賺錢，卻遭屁孩嘲諷「怎麼還沒餓死」。（圖／翻攝臉書／城隍廟口甜不辣）



記者柯振中／綜合報導

新竹市城隍廟口有間甜不辣攤販，攤販老闆曾發生過車禍，導致10隻手指截肢，為了能夠活下去，於是擺攤賺錢，豈料近期有4名年輕人路過，竟大聲嘲諷「他怎麼還沒餓死」，讓老闆感到相當難過，而老闆的遭遇也讓網友十分心疼。

臉書粉專「城隍廟口甜不辣」分享，他2016年發生了人生當中最悲劇的事情，當天面臨死亡、迎接重生，整個人生變得完全不同，10隻手指因為車禍截肢，為了能夠活下去，只能努力賣甜不辣維生。

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不過，今年過年前有4名年輕人路過，當時老闆熱情招呼「裡面坐」，4人卻大聲出言嘲諷，每次經過時，店內都沒客人，「他怎麼還沒餓死」，同伴接著繼續調侃「唉唷，人家只是想要活下去」，接著邊笑邊離開現場，讓老闆感到相當難過。

老闆無奈感嘆，他對於店內十分用心，每件事情都親力親為，也小心維護用餐環境、衛生清潔，即使沒有手指頭，仍舊盡力掃地、拖地及收桌擦桌，購買過的顧客也對餐點、服務態度相當滿意，「為什麼我的生意這麼差？」

▲儘管生活碰上困難，老闆仍舊努力賺錢討生活。（圖／翻攝臉書／城隍廟口甜不辣）



由於知道生活不容易，老闆也有提供待用餐，讓經濟困難的顧客能夠有頓溫飽。日前一名曾經吃過待用餐的顧客到訪，當時店鋪已經打烊，只剩下還沒賣完的食材，於是老闆開口詢問，是否有需要幫忙打包。

不過，該名吃過待用餐的顧客則出言感謝，老闆讓他在經濟困難時免於挨餓，領餐時老闆的工作態度、待人方式讓他十分感動，於是決定振作起來找工作，如今領了第一份薪水，希望能夠捐出待用餐，幫助更多有需要的人。

老闆聽完對方的說法，同樣十分感動，「看著他離去的背影，我心裡很高興」，他不會受到極少數負面話語的影響，會努力為自己、為愛人而活。

老闆的遭遇被轉發到「新竹爆料公社」，有不少當地人十分心疼，出面留言力挺，「老闆人很好，上次去還送水果給我們吃」、「老闆加油，一群屁孩別在意」、「料多實在，都買給朋友了」、「老闆真的很棒！用料真的很實在」、「這篇文章讓我哭了～下次會特地去市區光顧」、「老闆的甜不辣真的好吃份量又足，要不是離我家太遠了，我一定會經常去光顧。社會上什麼人都有，請老闆不要去理會那些負面偏差的言行，我覺得您很棒！」