老闆截10指遭嘲諷「怎沒餓死」！客用鈔票力挺　他淚：首次有盈餘

▲一名甜不辣老闆多年前因車禍雙手10指截肢，日前還遭路人嘲諷「怎麼還沒餓死」，引發關注。（圖／翻攝自Facebook／城隍廟口甜不辣，下同）

記者閔文昱／綜合報導

新竹市城隍廟口一間甜不辣攤販的老闆，因多年前車禍造成79％嚴重燒傷、雙手10指截肢，為了添補家用擺攤賺錢，不料日前卻遭人嘲諷「他怎麼還沒餓死」，令他相當難過，消息一出，引發不少網友關注，紛紛到店消費支持。對此，老闆也發文淚謝，這是他開業14個月來首次付完薪資還有剩下盈餘，「謝謝您們願意讓我服務」。

臉書粉專「城隍廟口甜不辣」日前分享，他2016年因為車禍導致10隻手指截肢，為了能夠活下去，只能努力賣甜不辣維生，不過，今年過年前卻有4名年輕人路過時出言嘲諷，「每次經過店內都沒客人，他怎麼還沒餓死」，還有人調侃「唉唷，人家只是想要活下去」，接著邊笑邊離開現場，讓他感到相當難過。

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貼文曝光後，隨即引發網友熱烈關注，更有不少人實際前往店家消費支持，讓老闆相當感動，7日也在臉書發文致謝，表示他當天去匯員工薪資時，站在櫃台前眼淚忍不住就掉了下來，因為這是他開業14個月來，第二次沒有花老本來支付員工薪資，也是首次付完薪資還有剩下盈餘，「我真的哭了！感動得哭了！」

老闆透露，他每天工作13、14個小時，一直都是小心翼翼地維持顧好餐點的品質、環境的清潔，無論風大雨大或身體病痛，他都堅定信念，堅守崗位，看著益減少的存款餘額，其實心裡很驚恐徬徨，但他還是用真心真意對待每一個人，即使自己很困難，看見有需要幫助的人，他還是忍不住掏腰包。

老闆提到，他千難萬難才從鬼門關掙扎回來，能體會想要活下去有多麼困難，所以即使自己做什麼都很困難，還是想為有困難的人再做些事，如今他的生意漸漸地好了，終於開始有賺錢了，讓他相當開心，「開心的不是我賺錢了，開心的是我可以更長久的看見您們，我能夠再繼續為您們服務。」

老闆最後也感性地說，「寫到這裡，我又哭了，謝謝您們支持我，謝謝您們願意讓我服務，謝謝繼續讓我看見孩子的笑，讓我能繼續幫助有困難的人。感恩您們。」