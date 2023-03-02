拚3月底達250萬人口！北市4月4日加碼生育獎勵金　第一胎領4萬

▲台北市加碼生育補助，4月4日起第一胎補助4萬、第二胎4.5萬、第三胎5萬。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者袁茵／台北報導

台北市人口數於2022年跌破250萬大關，蔣市府原本預估人口會在2月底、3月初恢復至250萬人，但截至今日仍有近1萬人差額，因此仍無法增置第3名副市長。台北市民政局長陳永德2日表示，現在預估3月底、4月初達到目標，並將於4月4日推出生育獎勵金加碼政策，第一胎4萬、第二胎4.5萬、第三胎5萬元。

針對原訂2月底突破250萬人口大關，但現在出現人口數趨緩狀況，陳永德2日受訪時表示，因為有部分被除籍的人士，會在一段尖峰期，包括春節等回來，現在還是正成長當中，只是恢復戶籍數量慢慢減低，非高峰期間，因此截至2月28日的人口數為249萬113人，目前正在加緊努力，且還有很多政策未正式推出，現在是拚3月底、4月初達到250萬目標。

至於4月將推生育獎勵金加碼，陳永德提及，目前預期4月4日為生育獎勵金加碼的實施日，新政策是第一胎4萬元、第二胎4.5萬元、第三胎5萬元，且因為「獨步全國」所以預估產生20％磁吸效應，大概增加3、4000人，可能從新北市移過來台北市。

而未來加碼後的生育獎勵金成效與配套，陳永德指出，之後一定會推其他配套，否則民眾領完4萬元就跑回原戶籍，對台北市是很大的損失，所以會有一連串福利政策出來，不但要催生、助養，還要好住。

另外，一旦人口回升至250萬就可增置第3副市長，後續申請流程如何處理，陳永德說，現在就是努力回到250萬人口，並且報內政部請示；照理來說可以增加1位副市長、1位副秘書長，甚至連議員席次都可以參加，「像我就是受害者，因為松山信義區（人口數減少），所以減少了一席，害我不想選了。」但要看哪區回來最多，且4年後才有討論空間。