Toyz飲料店是既存違建！　北市：違反規定「要求改善」

▲網紅Toyz日前選址內湖路一段巷弄開設手搖飲店「拾汣茶屋」，不少熱情粉絲前來捧場。（圖／記者賴志昶攝）

記者袁茵／台北報導

實況主Toyz（劉偉健）創立的手搖飲料品牌「拾汣茶屋」於3月1日正式開幕，吸引眾多粉絲前往朝聖，但卻被爆出違建爭議。台北市建管處2日表示，「拾汣茶屋」為既存違建，將依法查報處分，並要求業者改善。

違建查報案件明細顯示，「拾汣茶屋」所在的台北市內湖區內湖路一段285巷3號1樓旁邊，過去曾於2013年6月就因為違建而自行拆除，但之後卻又有店家進駐；且2018年2月曾進行協調，但最終僅寫下「經107年2月27日議員議會結論未送達」，沒有結論。

對此，台北市建管處2日表示，該案址是屬83年以前的既存違建，依現行規定應拍照列管，但經派員現場勘查，違建有部分做為營業性廚房使用，已違反規定，將依法查報處分，並要求業者改善。

「拾汣茶屋」位於捷運西湖站周邊的285巷，該巷弄鄰近西湖捷運站、西湖市場、西湖國中以及內湖科技園區，在平日午休時間時，聚集不少內科上班族，周邊平日人潮相當洶湧。

據觀察，該巷弄可說是手搖飲一級戰區，光是正285巷門牌，從內湖路一段巷口走至285巷65弄，短短300公尺就有約10間飲料店，若加上周邊其他巷弄，整個區域有超過13間以上的飲料店。

▼違建查報案件明細。（圖／翻攝自建管處）