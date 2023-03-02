社子島自救會喊停開4日說明會　北市府照開！蔣萬安：持續溝通

▲社子島自救會1日上午到北市府抗議，要求停開4日剔除徵收說明會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市社子島開發案由內政部審議區段徵收範圍，台北市政府將於4日召開剔除徵收說明會，使社子島自救會1日喊話台北市長蔣萬安停開4日說明會，否則將杯葛到底。不過，蔣萬安2日表示，4日是由地政局在地方辦說明會，「我們都非常尊重地方居民相關意見，同時也會持續溝通。」意指3月4日說明會仍照開。

前台北市長柯文哲推動「生態社子島」開發案，造成當地抗爭聲浪不斷；社子島開發案目前正由內政部審議區段徵收範圍中，北市府將於4日召開剔除徵收說明會，使社子島自救會1日到台北市政府前抗議，批評蔣萬安按照前台北市長柯文哲的舊方案向居民說明剔除條件，嚴正要求停開4日說明會，否則將率陳情人杯葛到底。

社子島自救會也提出「4不4要」4大訴求，分別為「不要炒地皮，社子島要原地安居」、「不要大開發，台北人要韌性城市」、「不要柯方案，蔣市府要重新溝通」、「不要再擺爛，蔣市府先輔導修繕」，要求蔣萬安落實競選承諾，撤回柯市府爛方案，由下而上重新溝通。

蔣萬安2日上午參訪社會企業建北加油站，會前接受媒體訪問。針對社子島自救會要求停開4日說明會，蔣萬安表示，3月4日是地政局會在地方辦一場說明會，「其實我們都非常尊重地方居民的相關意見，同時會持續溝通，跟地方來傾聽他們的想法，最重要我們也會照顧弱勢的民眾，落實安置的目標。」

針對3月4日剔除徵收說明會是否確定召開，台北市地政局長陳信良說明，說明會已經確定會照開，並且已有開會通知。

▼台北市長蔣萬安參訪社會企業建北加油站。（圖／記者袁茵攝）