不如預期！台北市人口數仍未達250萬　蔣萬安：難一蹴可及

▲台北市長蔣萬安參訪社會企業建北加油站。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

台北市人口數於2022年跌破250萬大關，因此在前台北市副市長黃珊珊離職後，無法再增置第3名副市長；蔣市府原本預估人口會在2月底、3月初恢復至250萬人，但截至今日仍有近1萬人差額。對此，台北市長蔣萬安2日表示，未來會推出很多政策，雖然很難一蹴可及，但會盡全力讓人才到台北市。

台北市人口數於2022年3月底跌破250萬人，最低剩下246萬932人，直至下半年開始正成長，加上疫情逐漸解封、台商台幹可望回台灣過農曆春節，使當時民政局長陳永德預估，2月底、3月初就能恢復250萬人口。

但根據民政局最新統計，台北市人口數截至2月底為249萬133人，距離250萬大關還有9867人的差距，且相較於1月底248萬8043人，僅增加2090人，讓市府原本預期目標250萬人還有一段差額。

針對人口成長趨緩，截至2月底仍未達到250萬人，蔣萬安2日上午參訪社會企業建北加油站時表示，這當然有很多原因，希望能夠讓更多人才來到台北市、留在台北市，接下來也會有很多政策推出，包括居住、教育、生養等各層面，希望有更多人口來到台北市，讓台北市人口逐步增加。

蔣萬安提及，目前都是朝向增加的趨勢，不只是250萬人，還希望有更多，但也很難一蹴可及，會盡全力讓人才來台北市。