蔣萬安拚人口回升！4月加碼生育獎勵金　議員質疑「撒幣」

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市人口數於2022年跌破250萬大關，蔣市府原本預估人口會在2月底、3月初恢復至250萬人，但截至今日仍有近1萬人差額，使蔣市府將預期目標改至3月底、4月初，並將於4月4日推出生育獎勵金加碼政策，最高第三胎5萬元。但藍綠白議員認為，單純撒幣無法解決人口問題，應持續推動政策、改善環境。

針對原訂2月底突破250萬人口大關，但現在出現人口數趨緩狀況，截至2月底為249萬133人，距離250萬大關還有9867人的差距；為搶救台北市人口，蔣市府拋出4月4日起推出生育獎勵金加碼政策，第一胎4萬、第二胎4.5萬、第三胎5萬元，拚3月底、4月初讓人口回升至250萬。

面對蔣市府用生育獎勵金加碼來刺激人口數，同黨的台北市議員游淑慧認為，解決問題不要只是單線思考，吸引台北市人口成長不只是鼓勵生孩子，還可鼓勵更多年輕人移入台北，所以選舉時就建議蔣萬安可由府級單位成立「人口對策小組」，跨局處改善生育、養育、教育環境，以及居住、就業環境。

民進黨台北市議員洪婉臻認為，蔣萬安在選前說要推「人口對策辦公室」，並且由蔣萬安擔任召集人，但如今「對策辦公室」在哪裡？而且連人口數都沒有達標，「現在看來都沒有上軌道，是不是螺絲太鬆？」單純撒幣沒辦法完全解決人口問題，且預算要從哪裡來都無下文，蔣萬安選舉期間誇口各項措施，使很多家長還在觀望，蔣市府不該現在都還不知道。

民眾黨台北市議員黃瀞瑩說，市民已經聽膩了蔣萬安一貫的罐頭式發言與回應，長遠來看，城市如何更有生機與活力，重點還是要留住年輕人，並讓年輕人敢婚樂養，現在應該持續推動青年、住宅等政策，包括興建社宅、持續推動包租代管等，也期盼蔣萬安能著手解決「租屋黑市」的問題，這才是真正具體且有效的解決方式。