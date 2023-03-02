　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安拚人口回升！4月加碼生育獎勵金　議員質疑「撒幣」

▲▼台北市長蔣萬安參訪社會企業建北加油站。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市人口數於2022年跌破250萬大關，蔣市府原本預估人口會在2月底、3月初恢復至250萬人，但截至今日仍有近1萬人差額，使蔣市府將預期目標改至3月底、4月初，並將於4月4日推出生育獎勵金加碼政策，最高第三胎5萬元。但藍綠白議員認為，單純撒幣無法解決人口問題，應持續推動政策、改善環境。

針對原訂2月底突破250萬人口大關，但現在出現人口數趨緩狀況，截至2月底為249萬133人，距離250萬大關還有9867人的差距；為搶救台北市人口，蔣市府拋出4月4日起推出生育獎勵金加碼政策，第一胎4萬、第二胎4.5萬、第三胎5萬元，拚3月底、4月初讓人口回升至250萬。

面對蔣市府用生育獎勵金加碼來刺激人口數，同黨的台北市議員游淑慧認為，解決問題不要只是單線思考，吸引台北市人口成長不只是鼓勵生孩子，還可鼓勵更多年輕人移入台北，所以選舉時就建議蔣萬安可由府級單位成立「人口對策小組」，跨局處改善生育、養育、教育環境，以及居住、就業環境。

民進黨台北市議員洪婉臻認為，蔣萬安在選前說要推「人口對策辦公室」，並且由蔣萬安擔任召集人，但如今「對策辦公室」在哪裡？而且連人口數都沒有達標，「現在看來都沒有上軌道，是不是螺絲太鬆？」單純撒幣沒辦法完全解決人口問題，且預算要從哪裡來都無下文，蔣萬安選舉期間誇口各項措施，使很多家長還在觀望，蔣市府不該現在都還不知道。

民眾黨台北市議員黃瀞瑩說，市民已經聽膩了蔣萬安一貫的罐頭式發言與回應，長遠來看，城市如何更有生機與活力，重點還是要留住年輕人，並讓年輕人敢婚樂養，現在應該持續推動青年、住宅等政策，包括興建社宅、持續推動包租代管等，也期盼蔣萬安能著手解決「租屋黑市」的問題，這才是真正具體且有效的解決方式。

ET快訊
服用日本「大正感冒藥」小心！藥師示警：恐驗出毒品反應
阿翔錄外景爆意外！驚悚畫面曝光
蔥油餅店再道歉！稱「少2百、下跪」非事實：從沒發生過
台中強風狂吹...特斯拉車門「凹一大洞」　車商曝可能原因
待用餐被100多人插隊吃！截指老闆痛心：不希望愛心被濫用
身分證「3數字中2碼」　升級藍鑽蝦吃到飽
蘋果更新官方iPhone回收價　4款不跌反升

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

捷運3.0願景！主打生活方便性　北捷董座趙紹廉：每站都有便利店

新冠肺炎疫情趨緩　陳建仁：確保台灣穩健走向疫後正常生活

南投立委補選恐牽動2024？　黃暐瀚分析藍綠勝敗對「朱賴」影響

日媒稱「台灣9成退役軍官出賣情資」　總統府高度遺憾：對國軍不公平

蔣萬安拚人口回升！4月加碼生育獎勵金　議員質疑「撒幣」

總統府建址是「陰地」靈異故事超多　憲兵深夜聽到腳鐐、日本兵腳步聲

拚3月底達250萬人口！北市4月4日加碼生育獎勵金　第一胎領4萬

「共諜案法律應修法」　矢板明夫：不對等的處置給台灣增加很多風險

房貸補貼「雙門檻」難申請？　林右昌：北市30％符合、雙北外60%

Toyz飲料店是既存違建！　北市：違反規定「要求改善」

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

剪刀對準後挖出蝦囊！快手處理泰國蝦超療癒

柳演錫上《RM》真的是遊戲黑洞　突暴氣：連人權都沒有嗎！

柯佳嬿不生「幹嘛擔心別人卵子」　跟坤達「牽手逛街」破婚變謠言

徐乃麟聽到缺蛋：多養點雞吧XD　徐新洋9月辦婚禮..他費用全包

捷運3.0願景！主打生活方便性　北捷董座趙紹廉：每站都有便利店

新冠肺炎疫情趨緩　陳建仁：確保台灣穩健走向疫後正常生活

南投立委補選恐牽動2024？　黃暐瀚分析藍綠勝敗對「朱賴」影響

日媒稱「台灣9成退役軍官出賣情資」　總統府高度遺憾：對國軍不公平

蔣萬安拚人口回升！4月加碼生育獎勵金　議員質疑「撒幣」

總統府建址是「陰地」靈異故事超多　憲兵深夜聽到腳鐐、日本兵腳步聲

拚3月底達250萬人口！北市4月4日加碼生育獎勵金　第一胎領4萬

「共諜案法律應修法」　矢板明夫：不對等的處置給台灣增加很多風險

房貸補貼「雙門檻」難申請？　林右昌：北市30％符合、雙北外60%

Toyz飲料店是既存違建！　北市：違反規定「要求改善」

遠東銀擬配0.408元現金股利　殖利率超過3%

鄧愷威5日熱身賽試刀　不特別公布投球限制

70萬紅牌重機停汽車格 　兩度遭貼「不要臉」紙條...警：恐觸法

「缺蛋危機」嘉義六腳蛋雞場再爆禽流感　撲殺逾3.6萬隻

周湯豪事業大爆發　受邀香港演出成「解封後第一人」！

性侵夜歸女被咬手嚇跑　北市尾隨之狼「挑人犯案」下場出爐

神話Eric老婆生了！「寶寶性別曝光」　公司報喜：媽媽跟小孩都平安

史上最大！陸軍基地旁囂張種4千株大麻　松聯大老「荔枝」下場曝

「日本1感冒藥」服了恐驗出毒品反應！原因曝　無法申請藥害救濟

儒鴻去年每股大賺24.75元　擬配息17元創新高

「我想...很粗」鸚鵡18禁對話　媽媽崩潰：我有這樣教你們？

政治熱門新聞

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

「拆基地台」抗議沒訊號　議員回應

Toyz飲料店是既存違建　北市要求改善

日媒稱「台灣共諜太多9成退軍出賣情資」　國防部深夜緊急回應

立院明審國定假日　立委提823紀念日、原住民族日放假

快訊／馮世寬飆罵「放他Ｘ的屁」　批《日經》報導胡說八道

最多休19天！立院今審國定假日法提案　林右昌回應了

立院今審國定假日法　時力喊1年放19天

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

今年補班太頻繁惹民怨　人事長：不排除修改放假辦法

盧秀燕表態：不考慮當副手

新竹球場賠償金額曝　高虹安點名他們賠

就叫對岸中國　詹江村：不在乎黨籍

美國在台發出撤僑通知？　AIT：向美國公民提供訊息的定期機制

更多熱門

相關新聞

北市4月4日加碼生育獎勵金

北市4月4日加碼生育獎勵金

台北市人口數於2022年跌破250萬大關，蔣市府原本預估人口會在2月底、3月初恢復至250萬人，但截至今日仍有近1萬人差額，因此仍無法增置第3名副市長。台北市民政局長陳永德2日表示，現在預估3月底、4月初達到目標，並將於4月4日推出生育獎勵金加碼政策，第一胎4萬、第二胎4.5萬、第三胎5萬元。

Toyz飲料店是既存違建　北市要求改善

Toyz飲料店是既存違建　北市要求改善

清潔工嫌藥頭賺太多　下班變身安毒外送員

清潔工嫌藥頭賺太多　下班變身安毒外送員

北市人口數未達250萬　蔣：難一蹴可及

北市人口數未達250萬　蔣：難一蹴可及

社子島自救會喊停開說明會　蔣：持續溝通

社子島自救會喊停開說明會　蔣：持續溝通

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安生育獎勵金

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞新菜單停賣9大品項！

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

董至成認了「包養酒店妹8年」！悲痛揭離婚主因

收下禮物2天後「男星出車禍身亡」得年28歲

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

木村拓哉爆離婚！　工藤靜香回應了

除毛前再想想！婦科醫：並不鼓勵

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

麥當勞開賣「BT21甜心卡」！

蔥多餅店反擊了！疑開粉專嗆影片誇大

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

刻意對闆娘錄影？蔥油餅爆料者曝原因

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

實測蔥油餅搓鈔「他練一晚上崩潰了」！萬人看傻

爸中風全癱！她獨自照顧1年「房產竟全給哥哥」

更多

最夯影音

更多
男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉
原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面