超商獨家！超Q「巨大品客洋芋片」限時販售　還有2款棒球造型酒

▲7-11獨家開賣「品客巨型加油棒」，內含3罐大品客 。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

相信大家一定都吃過品客洋芋片，但你有看過巨大品克嗎？就有超商獨家開發「品客巨型加油棒」，比原本的品客大3倍，裡面裝著3罐原味大品客，好吃又可愛；同步還有2款「棒球造型紀念酒」，棒球造型酒瓶超可愛，棒球迷絕對不能錯過。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。



全球關注的WBC 2023世界棒球經典賽將於下周開打，看準許多民眾都會聚在一起看球賽，7-11祭出零食7大品牌優惠活動，指定品項可享任選第2件6折、同價位第2件10元；不僅如此，7-11還獨家開發「品客巨型加油棒」，將於3/8至4/4販售，為既有大品客3倍長（內含3罐大品客），加油更加有份量，好吃又好玩。

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7-11預購誌同步推出2款「棒球造型紀念酒」，首推本地梅酒第一品牌的「日造酒妝15%柚子梅酒(棒球杯)禮盒」，特選本地青梅搭配日本進口柚子釀製，酸甜青梅與清香柚子口感交織，搭配限定棒球變色酒杯；另還有「棒球款伏特加調酒」，推出水蜜桃與檸檬風味，入口濃郁香甜。

▲7-11預購誌同步推出2款「棒球造型紀念酒」，即日起至5/7開放預訂。



麥當勞2023年甜心卡強勢登場，找來LINE FRIENDS超人氣卡通IP「BT21」合作，分別以人氣品項「薯條」、「麥克雞塊」、「蛋捲冰淇淋」及「McCafé」作為主題搭配8角色打造4款卡片選擇，有KOYA與TATA降落麥克雞塊的「迫不鷄待紅款」、CHIMMY與SHOOKY嗨開薯條趴的「心有所薯黃款」、MANG和COOKY在蛋捲冰淇淋上滑雪的「就愛冰紛綠款」，以及RJ與VAN享受McCafé咖啡的「想入啡啡藍款」，通通可愛爆表。

▲麥當勞2023甜心卡來了。（圖／麥當勞提供，下同）

今年的「BT21甜心卡」優惠內容也有變，A區新增金黃地瓜條、雙倍OREO冰炫風及熱蜂蜜奶茶，B區的小杯熱紅茶與小杯熱奶茶則升級為中杯，預計3/15起正式開賣，可使用至2024/3/31。

▲麥當勞2023甜心卡優惠內容 。