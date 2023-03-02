超商獨家！「WBC限量紀念周邊」來了　消費滿222元現折25元

▲7-11推出第二波「WBC世界棒球經典賽」紀念周邊。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

棒球迷快看過來！WBC 2023世界棒球經典賽將於下周開打，就有超商將在3/8起推出第二波「WBC世界棒球經典賽3大紀念周邊」，其中一定要收icash卡，售價111元象徵中華隊得第一，同步還有「WBC三支付滿額立折優惠」，消費滿222元可立折25元。

為應援民眾觀賽需求，7-11取得愛爾達電視台授權，自3/8至3/22於指定門市OPEN!CHANNEL數位看板聯播網Live直播WBC 2023世界棒球經典賽；7-11全店也將在3/8起推出第二波「WBC世界棒球經典賽」紀念周邊商品，首推「紀念icash卡」，售價111元象徵中華隊得第一；「紀念環保購物袋」象徵勝利帶著走，以及「紀念濕紙巾」象徵中華隊勇奪冠軍。

不僅如此，7-11門市也將於3/8至3/12推出「WBC三支付滿額立折優惠」，只要購買指定CITY飲品、飲料、啤酒、泡麵、零食等商品，憑icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3支付結帳，每滿222元立折25元、滿888元立折125元(單筆最高可折250元)。

▲7-11門市自3/8起還有滿額現折優惠。



OPEN POINT APP雲端開心卡則自3/8至3/21開賣「2023棒球經典賽紀念開心卡」，凡購買500元即贈送50點OPEN POINT點數，限量開賣3萬張（每人限購20張），可跨13大品牌、近8000個通路據點消費支付使用。

麥當勞2023年甜心卡強勢登場，找來LINE FRIENDS超人氣卡通IP「BT21」合作，分別以人氣品項「薯條」、「麥克雞塊」、「蛋捲冰淇淋」及「McCafé」作為主題搭配8角色打造4款卡片選擇，有KOYA與TATA降落麥克雞塊的「迫不鷄待紅款」、CHIMMY與SHOOKY嗨開薯條趴的「心有所薯黃款」、MANG和COOKY在蛋捲冰淇淋上滑雪的「就愛冰紛綠款」，以及RJ與VAN享受McCafé咖啡的「想入啡啡藍款」，通通可愛爆表。

▲麥當勞2023甜心卡來了。（圖／麥當勞提供，下同）

今年的「BT21甜心卡」優惠內容也有變，A區新增金黃地瓜條、雙倍OREO冰炫風及熱蜂蜜奶茶，B區的小杯熱紅茶與小杯熱奶茶則升級為中杯，預計3/15起正式開賣，可使用至2024/3/31。

▲麥當勞2023甜心卡優惠內容 。