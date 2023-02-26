　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

越南河粉只要49元！超商開賣「8國人氣美食」　泰國吐司餅乾超欠吃

▲超商開賣8國美食。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣「8國人氣美食」，從泰國吃到馬來西亞通通有。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

為了讓民眾更方便品嚐各國美食，就有超商一口氣引進泰國、越南等8國人氣美食，像是超邪惡又涮嘴的「泰國吐司餅乾」，送進嘴裡是超濃奶油香，酥脆口感絕對吃到停不下來，而「越南河粉」則是祭出超殺銅板價49元，只要衝超商就能爽吃。

7-11首次搜羅來自泰國、越南、馬來西亞等8個國家的熱銷夯品，指定品項即日起至3/21還能享「任選2件8折／3件77折或買1送1」；首推「泰國PunBun奶油大蒜／奶油吐司餅乾」，採特殊烘焙法，口感又脆又香濃；「泰國Mix脆脆條咖哩螃蟹風味」散發濃郁咖哩香，條條香酥脆爽口。

▲超商開賣8國美食。（圖／7-11提供）

▲「泰國PunBun奶油大蒜／奶油吐司餅乾」採特殊烘焙技術將香醇奶油風味完整保留。

▲超商開賣8國美食。（圖／7-11提供）

▲「韓國CROWN楓糖迷你西班牙點心棒」甜蜜蜜糖風味搭配酥脆點心棒，越吃越涮嘴。

「越南宮廷牛肉／雞肉風味河粉」2種清爽湯頭搭配Q彈河粉，且1碗只要銅板價49元，隨時都能享用；「韓國CROWN烤玉米風味脆片」選用韓國產玉米經48小時薄壓和熟成，再撒上日曬海鹽，吃起來鹹香脆口；「韓國CROWN楓糖迷你西班牙點心棒」又甜又香，口感非常酥脆。

「馬來西亞Win2海鮮／烘烤蔬菜香脆薯餅」嚴選新鮮馬鈴薯烘焙製成，爽口不油膩；「馬來西亞Super Ring東方起司圈」外層撒上香濃起司粉，鹹甜好滋味，起司控絕對不能錯過。

▲▼必勝客推「呷霸王紅糟肉圓比薩」。（圖／業者提供）

▲超狂紅糟肉圓比薩限時開吃。（圖／必勝客提供，下同）

推出全新「呷霸王紅糟肉圓比薩」，有別於以往非炸即蒸的肉圓吃法，首度打造「烤肉圓」，每一顆肉圓內餡特意使用屏東紅糟醬抓醃入味、帶著微微酒香的豬肉加上雲林產麻竹筍，再用豬油及香油煸出蝦米鮮味及香菇香氣，最後拌入油蔥酥提味，口感多汁飽滿。

▲▼必勝客推「呷霸王紅糟肉圓比薩」。（圖／業者提供）

▲1個比薩裡頭放滿了9顆肉圓。

醬汁部分則是選用台灣契作稻米製成無人工添加糯米粉佐以蒜頭，重現經典古早味的肉圓米醬，最後撒上彰化小農香菜，每一口還能吃到拔絲起司、薄脆餅皮，肯定要搶嚐鮮，即日起於全門市限時4周上市，數量有限、售完為止，且開放搭配外帶買大送大，外送買大送小等優惠，趕緊揪同事、朋友一起吃。

ET快訊
太冷了！柯文哲凌晨3點完成一日北高　黃珊珊首完賽
死亡逾3000人創新高　全台「最危險路口」在3縣市
夫妻登大武山步道…老公墜80m邊坡！　尋獲已無生命徵象
快訊／連假第2天！國道一早就變大型停車場　紫爆路段曝
基隆228檔案　證實「鐵絲穿手掌腳踝」串起多人丟下海
蔡天鳳媽首曝心聲　在「這則留言」按讚

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

越南河粉只要49元！超商開賣「8國人氣美食」　泰國吐司餅乾超欠吃

搶吃1元大薯、雞塊！「14家速食+手搖店」連假優惠包　飲料買1送1

「4大超商」228連假優惠懶人包！　咖啡買1送1、霜淇淋10元吃

正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈

不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

陳零九分手後首露面　一舉動帥到邱鋒澤「好MAN喔」

名媛烹屍...高大成曝原因　前夫等船潛逃！遭5警壓制

屏東家庭酒後亂鬥還毆警　妻兒齊出手4人全被逮！

女員工被騙冷氣能聲控　 「成功開機」興奮捂嘴笑

越南河粉只要49元！超商開賣「8國人氣美食」　泰國吐司餅乾超欠吃

搶吃1元大薯、雞塊！「14家速食+手搖店」連假優惠包　飲料買1送1

「4大超商」228連假優惠懶人包！　咖啡買1送1、霜淇淋10元吃

太早上課成績會變差！「改1時段」效果最好　研究：還更準時

柯文哲「一日北高」比去年快10分鐘！　今3:18騎抵高雄畫面曝

8款「入門級精品小廢包」　CELINE、PRADA裝得下可愛還很百搭

冷到全身不正常！柯文哲凌晨3點完成一日北高　黃珊珊首完賽：畢業了

越南河粉只要49元！超商開賣「8國人氣美食」　泰國吐司餅乾超欠吃

缺蛋又缺雞？　陳吉仲喊話：進口影響不大「可多吃國內優質禽肉」

不妙！鈴木誠也左斜肌緊繃　為日本出征經典賽添變數

柏林影展得獎名單／73屆最年輕得主！　9歲Sofía Otero奪「最佳主角銀熊獎」

9縣市低溫特報不到10度　鄭明典見1天氣狀態喊：真棒！

福特「新電動休旅」3／21亮相　採MEB平台、定位Mach-E之下

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

消費熱門新聞

4大超商「228連假咖啡優惠」快看

讓心測看出你的「壓力指數」

「14家速食+手搖店」連假優惠包　

知名賣場超夯補充維他命C

速食店「免費送華堡」限時4天搶

有買1送1！連假限定外送優惠碼來了

肯德基連5天　蛋撻+炸雞下殺55折

超市連假優惠！哈根達斯下殺、零食買1送1

「4大超商」228連假優惠懶人包！

面紙買1送1！全台通路「超殺優惠」

限時4天！超商咖啡「只要10元」爽喝

別因低溫錯過孩子補鈣好時機！

超商最新黑糖麵包、飲品來了！

超商連5天拿鐵買1送1、霜淇淋10元

更多熱門

相關新聞

吃零食被5惡煞圍堵　主人無奈投降

吃零食被5惡煞圍堵　主人無奈投降

「本周我最毛」在周末提供毛毛小品短文，分享寵物、動物日常，帶您一秒瀏覽毛孩那些事，不管有沒有養寵物，都期盼能為大家在假日小充電，轉換成上班日的大能量。同時也歡迎到《有點毛毛的》社團投稿萌寵圖文和影音，你家毛孩就有機會上寵物雲喔！

晶華「栢麗廳」早餐推蔬食餐點吃到飽

晶華「栢麗廳」早餐推蔬食餐點吃到飽

最難訂日料吃到飽台北第2間店來了

最難訂日料吃到飽台北第2間店來了

台北五星飯店港點粵菜吃到飽延長到今年底

台北五星飯店港點粵菜吃到飽延長到今年底

關鍵字：

美食雲零食超商新品超商優惠超商美食

讀者迴響

熱門新聞

快訊／強烈冷氣團到　4縣市大雨特報

同志女兒想要小孩！媽媽親幫授精

蔡天鳳與前夫爭執「車上爆血」昏迷！　他開車棄殘肢

寶貝女兒遭分屍！蔡天鳳母親1舉動暖哭網友

上周16.5萬人腹瀉就醫！創疫情以來新高

月曆上畫滿符號！發現死者「奮鬥痕跡」

他慨捐「10億蓋手扶梯」！烘爐地急回應了

壽司郎又被鬧！少年「拿酒精狂噴壽司」

新北消防局長驚爆6年婚外情「妳才是上等菜」

TWICE娜璉「招牌兔寶寶牙」消失了

即／北海道發生規模6.1地震　最大震度5弱

凌晨規模4.5地震　最大震度2級

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

快訊／連假第2天　國道一早就「紫爆」路段曝

哪些科系「難讀又低薪？」網點名：薪資跟屎一樣

更多

最夯影音

更多
正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈

正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈
不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面