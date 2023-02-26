越南河粉只要49元！超商開賣「8國人氣美食」　泰國吐司餅乾超欠吃

▲7-11開賣「8國人氣美食」，從泰國吃到馬來西亞通通有。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

為了讓民眾更方便品嚐各國美食，就有超商一口氣引進泰國、越南等8國人氣美食，像是超邪惡又涮嘴的「泰國吐司餅乾」，送進嘴裡是超濃奶油香，酥脆口感絕對吃到停不下來，而「越南河粉」則是祭出超殺銅板價49元，只要衝超商就能爽吃。

7-11首次搜羅來自泰國、越南、馬來西亞等8個國家的熱銷夯品，指定品項即日起至3/21還能享「任選2件8折／3件77折或買1送1」；首推「泰國PunBun奶油大蒜／奶油吐司餅乾」，採特殊烘焙法，口感又脆又香濃；「泰國Mix脆脆條咖哩螃蟹風味」散發濃郁咖哩香，條條香酥脆爽口。

▲「泰國PunBun奶油大蒜／奶油吐司餅乾」採特殊烘焙技術將香醇奶油風味完整保留。



▲「韓國CROWN楓糖迷你西班牙點心棒」甜蜜蜜糖風味搭配酥脆點心棒，越吃越涮嘴。



「越南宮廷牛肉／雞肉風味河粉」2種清爽湯頭搭配Q彈河粉，且1碗只要銅板價49元，隨時都能享用；「韓國CROWN烤玉米風味脆片」選用韓國產玉米經48小時薄壓和熟成，再撒上日曬海鹽，吃起來鹹香脆口；「韓國CROWN楓糖迷你西班牙點心棒」又甜又香，口感非常酥脆。

「馬來西亞Win2海鮮／烘烤蔬菜香脆薯餅」嚴選新鮮馬鈴薯烘焙製成，爽口不油膩；「馬來西亞Super Ring東方起司圈」外層撒上香濃起司粉，鹹甜好滋味，起司控絕對不能錯過。

▲超狂紅糟肉圓比薩限時開吃。（圖／必勝客提供，下同）

推出全新「呷霸王紅糟肉圓比薩」，有別於以往非炸即蒸的肉圓吃法，首度打造「烤肉圓」，每一顆肉圓內餡特意使用屏東紅糟醬抓醃入味、帶著微微酒香的豬肉加上雲林產麻竹筍，再用豬油及香油煸出蝦米鮮味及香菇香氣，最後拌入油蔥酥提味，口感多汁飽滿。

▲1個比薩裡頭放滿了9顆肉圓。

醬汁部分則是選用台灣契作稻米製成無人工添加糯米粉佐以蒜頭，重現經典古早味的肉圓米醬，最後撒上彰化小農香菜，每一口還能吃到拔絲起司、薄脆餅皮，肯定要搶嚐鮮，即日起於全門市限時4周上市，數量有限、售完為止，且開放搭配外帶買大送大，外送買大送小等優惠，趕緊揪同事、朋友一起吃。