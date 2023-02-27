超商獨家！限量「冰淇淋新口味」來了　還加整塊草莓雷神巧克力

▲7-11「COLD STONE專區」開賣限量新口味「草莓愛優」。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

記者周姈姈／台北報導

愛吃草莓的你絕對不能錯過！就有超商開賣全新限量草莓季冰品，酸酸甜甜又帶有濃郁奶香的「草莓優格冰淇淋」搭配整塊「草莓雷神巧克力」，每一口都是甜蜜滋味；另外還有多款草莓季甜點新品，像是「蠟筆小新草莓雲朵燒」、「草莓蛋糕捲」等，趕快把握機會吃。

7-11「COLD STONE專區」推出全新「草莓愛優」，選用酸酸甜甜的COLD STONE草莓優格冰淇淋搭配整塊日本草莓雷神巧克力，每一口都能吃到層層堆疊的清爽微酸感，即日起至4/18止限定販售，售完為止。

▲「草莓愛優」為COLD STONE草莓優格冰淇淋搭配整塊日本草莓雷神巧克力。



不僅如此，7-11門市還有一系列草莓季甜點，首推「蠟筆小新草莓雲朵燒」，小新可愛的臉龐印在雲朵燒上，內餡使用北海道LUXE奶油乳酪與草莓/覆盆莓鮮果製成果醬，口感酸甜有層次，另外還有大台北地區558間門市限定販售的「夢甜屋草莓蛋糕捲／迷你泡芙」以及「草莓慕斯杯」、「草莓鮮奶油三明治」等新品。

▲「蠟筆小新草莓雲朵燒」可愛又好吃。



▲「夢甜屋草莓蛋糕捲」草莓香氣超濃郁。

▲「草莓慕斯杯」粉白色交疊超Q。



▲人氣網購甜點「承繼」開出首間實體門市。（圖／承繼提供，下同）

人氣宅配甜點﻿品牌「承繼」以各式精緻法式甜點聞名，開設7年時間僅提供甜點預購接單並開放宅配、自取販售，近日終於宣布要開出實體門市，首間概念店就在松山區，位於文華東方酒店後方靜謐住宅區，門市以冷調灰白、暈染石磚面及不鏽鋼拉絲作為元素，搭配大片落地窗，打造簡約又寬敞的空間。

▲▼現場買得到超夯焦糖起司蛋糕、肉桂捲。

甜點部分除了吃得到去年狂賣5萬條、網路預訂至少要等6週以上的超人氣「焦糖起司蛋糕」，蛋糕上頭有著酥脆焦糖表層，搭配宛如冰淇淋般口感的乳酪，每一口都超滿足，即日起至3/31期間每日現貨30條，每人限購2條，此外也販售「肉桂阿曼系列」、「香草蘋果香頌」、「咖啡」等品項，每日售完為止。

另，為慶祝首間概念店正式開幕，業者也祭出店內綜合2入軟餅乾買1送1優惠，買1份2片送1片，口味隨機，每日限量、送完為止。

▲門市就在松山區、文華東方酒店後方靜謐住宅區。