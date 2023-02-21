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超商限定！「韭菜盒子熱壓吐司」咬下爆滿滿餡料　第2件79折開吃

▲▼7-11新品 韭菜盒子熱壓吐司。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11將在2/22起推出新品「韭菜盒子風味熱壓吐司」。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

韭菜控快看過來！就有超商將韭菜盒子變成熱壓吐司，一口咬下會爆出滿滿的韭菜、冬粉、蝦皮等配料，又香又涮嘴，自2/22起還可享「熱壓吐司第2件79折」優惠；另外還有滷味、麻辣燙、關東煮優惠，即日起至3/21前任選買4送1。

7-11自2020年引進熱壓吐司，目前已在1200間門市吃得到，單店最高單月可狂銷超過1500份，於2/22起還將推出全新「韭菜盒子風味熱壓吐司」，加入提味三寶韭菜、冬粉、蝦皮，搭配碎蛋與胡椒等佐料拌炒，口感更升級，自2/22起至3/7止還可享「熱壓吐司第2件79折」優惠。

▲▼7-11新品 韭菜盒子熱壓吐司。（圖／記者周姈姈攝）

▲「韭菜盒子風味熱壓吐司」咬下有滿滿餡料。

▲▼7-11熱食優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11滷味、麻辣燙、關東煮自2/22起至3/7止，任選4件搭配指定飲料再省20元。

想吃熱食選星級饗宴－滷味、麻辣燙、關東煮就對了！2/22起至3/7止，任選4件搭配指定飲料再省20元（可口可樂纖維PET600或每朝健康雙纖綠茶PET650），3/21前還有任選買4送1。

▲▼必勝客推「呷霸王紅糟肉圓比薩」。（圖／業者提供）

▲超狂紅糟肉圓比薩限時4周吃。（圖／必勝客提供，下同）

繼蚵仔煎、豬血糕後，必勝客這次選中「肉圓」作為主角，推出全新「呷霸王紅糟肉圓比薩」，有別於以往非炸即蒸的肉圓吃法，首度打造「烤肉圓」，每一顆肉圓內餡特意使用屏東紅糟醬抓醃入味、帶著微微酒香的豬肉加上雲林產麻竹筍，再用豬油及香油煸出蝦米鮮味及香菇香氣，最後拌入油蔥酥提味，口感多汁飽滿。

▲▼必勝客推「呷霸王紅糟肉圓比薩」。（圖／業者提供）

▲1個比薩裡頭放滿了9顆肉圓。

醬汁部分則是選用台灣契作稻米製成無人工添加糯米粉佐以蒜頭，重現經典古早味的肉圓米醬，最後撒上彰化小農香菜，每一口還能吃到拔絲起司、薄脆餅皮，肯定要搶嚐鮮，即日起於全門市限時4周上市，數量有限、售完為止，且開放搭配外帶買大送大，外送買大送小等優惠，趕緊揪同事、朋友一起吃。

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