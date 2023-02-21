超商「9款地瓜新品」來了！地瓜冰淇淋超欠吃　還有熱粥配小菜

▲7-11開賣最新「小甜心」，地瓜冰冰吃就像冰淇淋，微波加熱後變成溫熱綿密的口感。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

地瓜控快看過來！明（22）日為「世界地瓜日」，就有超商一口氣推出「9款地瓜新品」，其中竟有首度引進的「小甜心」，冰冰吃就像冰淇淋，微波後吃起來又綿又鬆軟，還有熱呼呼的「地瓜粥小菜」，清爽不膩的地瓜粥搭配多樣小菜，吃起來超滿足。

7-11推出一系列地瓜新品，首推「金沙起司地瓜燒」，拌炒金沙鹹蛋黃搭配地瓜及馬鈴薯，滿滿起司鹹香又牽絲；冷凍款「小甜心」為首度引進，先將地瓜燒烤提升香味，再急速冰凍鎖住風味，可連皮一起吃，且有2種吃法，直接冰冰吃就像冰淇淋，微波加熱是溫熱鬆軟綿密口感。

▲「21Plus甘梅薯條」（圖左）香甜地瓜配酸甜甘梅粉超涮嘴；「7PREMIUM蜜糖地瓜」（圖右）地瓜裹上香脆麥芽糖衣，加冰淇淋一起吃更美味。



「21Plus甘梅薯條」為鬆軟香甜的地瓜搭配酸甜甘梅粉；「7PREMIUM蜜糖地瓜」選用日本國產地瓜裹上香脆麥芽糖衣，自然解凍後即可食用，推薦加冰淇淋吃更美味；「冰烤地瓜」採慢火烘烤地瓜後急速降溫鎖住甜度，很適合當早餐或健身後的小點心；「粥天子－地瓜粥小菜」以地瓜熬煮粥，搭配鹹蛋、辣筍絲、脆瓜等小菜，台北地區500間門市限定販售。

▲7-11哈燒專櫃吃得到「21Plus紫玉地瓜球」以及「21Plus地瓜薯條」。



7-11哈燒專櫃則有「21Plus紫玉地瓜球」外皮QQ，咬下是又香又濃的內餡，以及外酥內綿密的「21Plus地瓜薯條」；吃得滿足，當然少不了喝的！「台東初鹿地瓜拿鐵」選用初鹿牛奶加入地瓜，喝起來充滿地瓜香。

▲超狂紅糟肉圓比薩限時4周吃。（圖／必勝客提供，下同）

繼蚵仔煎、豬血糕後，必勝客這次選中「肉圓」作為主角，推出全新「呷霸王紅糟肉圓比薩」，有別於以往非炸即蒸的肉圓吃法，首度打造「烤肉圓」，每一顆肉圓內餡特意使用屏東紅糟醬抓醃入味、帶著微微酒香的豬肉加上雲林產麻竹筍，再用豬油及香油煸出蝦米鮮味及香菇香氣，最後拌入油蔥酥提味，口感多汁飽滿。

▲1個比薩裡頭放滿了9顆肉圓。

醬汁部分則是選用台灣契作稻米製成無人工添加糯米粉佐以蒜頭，重現經典古早味的肉圓米醬，最後撒上彰化小農香菜，每一口還能吃到拔絲起司、薄脆餅皮，肯定要搶嚐鮮，即日起於全門市限時4周上市，數量有限、售完為止，且開放搭配外帶買大送大，外送買大送小等優惠，趕緊揪同事、朋友一起吃。