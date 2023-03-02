▲針對南投縣選委會今（2）日強力要求南投縣警局拆除民進黨之宣傳布條，民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒、民進黨議員沈夙崢召開記者會。（圖／蔡培慧競選辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

針對民進黨南投立委補選候選人蔡培慧今（2）日指控南投縣環保局拆除布條一事，國民黨發言人林家興回應，民進黨抹黑手法故技重施，蔡培慧去年選縣長時就曾經掛違法布條遭縣府拆除，被南投鄉親笑稱為「黑布條女王」，現在竟又懸掛違法抹黑布條；副發言人呂謦煒則說，該抹黑布條不僅內容充滿抹黑，使用林明溱的圖像違反肖像權、更違反《選罷法》白紙黑字的規定，基層公務員只是依法行事，民進黨抹黑在先、違法在先，不僅無恥，更傷害南投。

呂謦煒指出，蔡培慧陣營所質疑遭拆除的布條，內容不僅極盡抹黑誤導之能事，更違法使用林明溱的圖片，損害林明溱的肖像權，同時該布條僅署名「民主進步黨」而未標註代表人姓名，也違反《選罷法》第52條「政黨及任何人印發以文字、圖畫從事競選、罷免之宣傳品，應親自簽名；其為法人或團體者，並應載明法人或團體之名稱及其代表人姓名」的規定。明明民進黨抹黑在先、違法在先，蔡培慧陣營竟然還有臉公然開記者會哭訴，實在讓人感到無恥。

呂謦煒表示，基層公務員只是依法行事，為什麼蔡培慧陣營還有臉出來開記者會，更打擊公務員的士氣？黃建嘉曾在屏東欺壓公務員逼其輔選，如今民進黨高官指派黃建嘉下南投為蔡培慧輔選，蔡培慧竟又在南投為難依法行事的公務員，再加上這次的抹黑布條不敢署名蔡培慧，卻由民進黨掛名，是否又證明蔡培慧毫無主見、心中沒有民意而聽命黨意？

呂謦煒質疑，僅約三個月前，蔡培慧陣營在縣內違法掛滿「黑道治縣」的布條抹黑南投，已遭縣府認定違法而遭拆除，現在民進黨再度故技重施，用違法的抹黑手段打壓林明溱，蔡培慧「黑布條女王」再現，民進黨更已是抹黑違法的慣犯！至盼相關單位勿受外界壓力影響，繼續秉公執法，還給好山好水的南投一個整齊清潔的環境。