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南投立委補選恐牽動2024？　黃暐瀚分析藍綠勝敗對「朱賴」影響

▲▼朱立倫、林明溱、蔡培慧、賴清德。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

▲朱立倫、林明溱、蔡培慧、賴清德。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

記者詹宜庭／台北報導

南投縣立委補選倒數兩天，資深媒體人黃暐瀚2日分析，若這次民進黨候選人蔡培慧贏了，副總統賴清德便會士氣大振，3月17日前恐怕找不到挑戰者，成為眾望所歸的民進黨總統參選人；若國民黨候選人林明溱贏了，國民黨主席朱立倫則達成四連勝，主席權威達到頂峰，無論未來立委提名佈局，甚至總統初選辦法，都有更大的決定權。

黃暐瀚今日表示，南投立委補選，要上場比拚的雖然是林明溱與蔡培慧，但更緊張的可能卻是朱立倫與賴清德，因為朱立倫希望留下四連勝紀錄，而賴清德則希望能為民進黨止敗。

「照理說，國民黨應該是穩贏的。」黃暐瀚指出，從2008年「單一選區兩票制」開始，國民黨在南投二選區，已經連贏四次，但選舉至今仍然心驚膽跳的理由包括：第一，團結拚命的民進黨與冷眼旁觀的國民黨；第二，林明溱做太久；第三，外界傳言「父傳子」，引來世襲政治之譏；第四，林明溱跟竹山有恩怨。

黃暐瀚補充，南投二選區一共有七個行政區，分別是「南投、名間、集集、竹山、鹿谷、水里、信義」，除了南投市最大票倉八萬票之外，第二高就是四萬多票的竹山。但林明溱先前擔任縣長時，因垃圾處理問題，與竹山人之間關係略為緊張，而這次賴清德也以「洪師傅攻中路」，喊話竹山人要用「拒絕垃圾」的態度來拒絕林明溱。

黃暐瀚說明，若這次蔡培慧贏了，民進黨終於止敗，賴清德便會士氣大振，3月17日前恐怕找不到挑戰者，成為眾望所歸的民進黨總統參選人；若林明溱贏了，朱立倫則達成四連勝，成為「綠懼人2.0」，主席權威達到頂峰，無論未來立委提名佈局，甚至總統初選辦法，都有更大的決定權，而朱立倫選總統的呼聲也會更高，「雖然這次選的是立委，但實質上拚的是總統，南投這局將影響2024。」

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