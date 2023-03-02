要蔣家第四代下跪卻比ya喊爽　沈富雄談轉型正義：民進黨不知自己病重

▲台北市二二八事件76周年紀念會今日於228紀念公園舉行，抗議群眾突破警方封鎖。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市長蔣萬安日前參加市府舉辦的「祈福追思祥和台灣」二二八紀念活動，致詞到一半就遇抗議群眾闖入，高喊「殺人兇手」，事後卻與網紅四叉貓合照，歡笑比耶，引發討論。民進黨前立委沈富雄表示，這種氛圍說穿了，就是每年此日都要好好的把國民黨的祖先再鞭屍一次，「民進黨不知自己病重了，如此的轉型正義只有把自己轉進政黨輪替」。

蔣萬安二二八當天致詞時談到，台北市始終是台灣政治發展的核心地帶，228會爆發在此並非巧合，話講到一半，大批抗議群眾從蔣萬安的背方竄出，不斷喊著「殺人兇手」，還有一名男子跑上前靠近蔣萬安，遭維安人員抱住摔地，現場混亂，而部分在場民眾則聲援蔣萬安，喊話「市長加油」、「台灣加油」。

蔣萬安遭打斷約莫2分鐘後重新繼續致詞，並正式表態，自己深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台二二八事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意。

事後該團體身分也曝光，為一群自稱由大學生組成的團體「無力者」，陳抗結束後，四叉貓就在臉書發文表示，才走到凱道，「一群人就跑來跟我炫耀，他們說剛剛在228公園嗆到蔣萬安本人」，讓才剛做完筆錄的他氣得直跺腳，直呼「沒跟到啦」，同時還附上與「無力者」成員的大合照。

沈富雄指出，一方面叫「和平」、放「連假」，玩個痛快，卻要第四代下跪，然後比ya喊爽，「有心者自稱『無力』，卻賣力演出」。

沈富雄認為，如何紀念二二八，或許可以做些調整，首先將之稱為「二二八國殤日」，一個重大的歷史悲劇就算最後得到和解， 也不宜泛泛稱為「和平日」；第二，二二八仍為國定紀念日，但不連假、前連、後連，亂連一通，有失莊重；第三，每年2月27日午夜後，全國寺廟敲鐘3分鐘，教堂做追思禮拜1小時；第四，遊樂場所、觀光景點，停止開放一天；第五，商場晚上7點打烊；第六，除黑白色調外，其他公共場所的五光十色盡量節制；最後，國家領導人不要在臉書上貼充滿恨意的「轉型正義文」，它只是在傷口上灑鹽，有失元首風範。