　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

要蔣家第四代下跪卻比ya喊爽　沈富雄談轉型正義：民進黨不知自己病重

▲▼台北市二二八事件76周年紀念會今日於228紀念公園舉行，前後任台北市長馬英九蔣萬安與228受難家屬共同出席。紀念會過程中，抗議群眾突破警方封鎖，衝入會場高喊：殺人兇手道歉下台。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市二二八事件76周年紀念會今日於228紀念公園舉行，抗議群眾突破警方封鎖。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市長蔣萬安日前參加市府舉辦的「祈福追思祥和台灣」二二八紀念活動，致詞到一半就遇抗議群眾闖入，高喊「殺人兇手」，事後卻與網紅四叉貓合照，歡笑比耶，引發討論。民進黨前立委沈富雄表示，這種氛圍說穿了，就是每年此日都要好好的把國民黨的祖先再鞭屍一次，「民進黨不知自己病重了，如此的轉型正義只有把自己轉進政黨輪替」。

蔣萬安二二八當天致詞時談到，台北市始終是台灣政治發展的核心地帶，228會爆發在此並非巧合，話講到一半，大批抗議群眾從蔣萬安的背方竄出，不斷喊著「殺人兇手」，還有一名男子跑上前靠近蔣萬安，遭維安人員抱住摔地，現場混亂，而部分在場民眾則聲援蔣萬安，喊話「市長加油」、「台灣加油」。

蔣萬安遭打斷約莫2分鐘後重新繼續致詞，並正式表態，自己深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台二二八事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意。

事後該團體身分也曝光，為一群自稱由大學生組成的團體「無力者」，陳抗結束後，四叉貓就在臉書發文表示，才走到凱道，「一群人就跑來跟我炫耀，他們說剛剛在228公園嗆到蔣萬安本人」，讓才剛做完筆錄的他氣得直跺腳，直呼「沒跟到啦」，同時還附上與「無力者」成員的大合照。

沈富雄指出，一方面叫「和平」、放「連假」，玩個痛快，卻要第四代下跪，然後比ya喊爽，「有心者自稱『無力』，卻賣力演出」。

沈富雄認為，如何紀念二二八，或許可以做些調整，首先將之稱為「二二八國殤日」，一個重大的歷史悲劇就算最後得到和解， 也不宜泛泛稱為「和平日」；第二，二二八仍為國定紀念日，但不連假、前連、後連，亂連一通，有失莊重；第三，每年2月27日午夜後，全國寺廟敲鐘3分鐘，教堂做追思禮拜1小時；第四，遊樂場所、觀光景點，停止開放一天；第五，商場晚上7點打烊；第六，除黑白色調外，其他公共場所的五光十色盡量節制；最後，國家領導人不要在臉書上貼充滿恨意的「轉型正義文」，它只是在傷口上灑鹽，有失元首風範。

ET快訊
虎航飛日本航班異動！　旅客可全額退款、免費改期
丟丟妹離婚後首發文！　前夫不改品牌名「10字洩心境」
刻意對蔥油餅闆娘錄影？　爆料者曝原因
董至成變臉！　遭誤解「包養酒店妹8年」鬧離婚：不能容忍
林益世貪汙恐遭重判！　大法庭最新裁定出爐
7-11開賣「28萬預購品」太狠了！　網驚呆：連這都有賣
Toyz慘了！　新開飲料店恐遭拆除
木村拓哉爆離婚！傳「4月對外宣布」　妻子工藤靜香發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拚3月底達250萬人口！北市4月4日加碼生育獎勵金　第一胎領4萬

「共諜案法律應修法」　矢板明夫：不對等的處置給台灣增加很多風險

房貸補貼「雙門檻」難申請？　林右昌：北市30％符合、雙北外60%

Toyz飲料店是既存違建！　北市：違反規定「要求改善」

要蔣家第四代下跪卻比ya喊爽　沈富雄談轉型正義：民進黨不知自己病重

「完備動員法制是為確保國安」　國防部無暫緩《全動法》修法規畫

謝龍介舉賴清德當年「這事」　喊話展現手腕處理台南議長涉賄案

涉嫌議長賄選被起訴　邱莉莉：檢方起訴內容「第一次聽說」

游盈隆：「郭柯配」勝出比登天還難　侯友宜將是「新民粹強人」

立院今審國定假日法提案　趙少康：最該恢復行憲紀念日

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

剪刀對準後挖出蝦囊！快手處理泰國蝦超療癒

柳演錫上《RM》真的是遊戲黑洞　突暴氣：連人權都沒有嗎！

柯佳嬿不生「幹嘛擔心別人卵子」　跟坤達「牽手逛街」破婚變謠言

徐乃麟聽到缺蛋：多養點雞吧XD　徐新洋9月辦婚禮..他費用全包

拚3月底達250萬人口！北市4月4日加碼生育獎勵金　第一胎領4萬

「共諜案法律應修法」　矢板明夫：不對等的處置給台灣增加很多風險

房貸補貼「雙門檻」難申請？　林右昌：北市30％符合、雙北外60%

Toyz飲料店是既存違建！　北市：違反規定「要求改善」

要蔣家第四代下跪卻比ya喊爽　沈富雄談轉型正義：民進黨不知自己病重

「完備動員法制是為確保國安」　國防部無暫緩《全動法》修法規畫

謝龍介舉賴清德當年「這事」　喊話展現手腕處理台南議長涉賄案

涉嫌議長賄選被起訴　邱莉莉：檢方起訴內容「第一次聽說」

游盈隆：「郭柯配」勝出比登天還難　侯友宜將是「新民粹強人」

立院今審國定假日法提案　趙少康：最該恢復行憲紀念日

「台北－大阪航班異動」虎航曝苦衷！旅客可全額退款、免費改期

台鐵拚觀光！潮州鐵道園區今年開行「入園列車」　宿舍改建旅館

丟丟妹正式離婚後首發文！　前夫不改品牌名「10字洩恢單心境」

聽到「事情過去了還不放下」一秒爆氣超有道理！研究顯示「選擇原諒」跟大腦有關係

迷人星空越夜越美！開箱南投豪華露營民宿　花園Villa享受絕對隱私

超萌保育類短耳鴞「觸機場防鳥網」受困　金管處今野放

一表看預售市場有多冷　僅三重交易量反增111%

火車對撞43死！鐵路系統「禍因藏30年」遲早出事　希臘人怒上街頭

史上最強婚禮現場！賓客直擊「3名新娘」出場　全場轟動搶合影

刻意對闆娘錄影？蔥油餅爆料者再回應　說明「45秒魔術片」始末

鸚鵡嗨唱「我是1隻小小鳥」　走音+飆高音失敗！媽笑翻

政治熱門新聞

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

「拆基地台」抗議沒訊號　議員回應

日媒稱「台灣共諜太多9成退軍出賣情資」　國防部深夜緊急回應

立院明審國定假日　立委提823紀念日、原住民族日放假

Toyz飲料店是既存違建　北市要求改善

快訊／馮世寬飆罵「放他Ｘ的屁」　批《日經》報導胡說八道

最多休19天！立院今審國定假日法提案　林右昌回應了

立院今審國定假日法　時力喊1年放19天

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

今年補班太頻繁惹民怨　人事長：不排除修改放假辦法

盧秀燕表態：不考慮當副手

就叫對岸中國　詹江村：不在乎黨籍

新竹球場賠償金額曝　高虹安點名他們賠

美國在台發出撤僑通知？　AIT：向美國公民提供訊息的定期機制

更多熱門

相關新聞

游盈隆：「郭柯配」勝出比登天還難

游盈隆：「郭柯配」勝出比登天還難

鴻海集團創辦人郭台銘表態想重返國民黨選總統，而民眾黨前立委蔡壁則拋出「郭柯配」討論。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆2日說，「郭柯配」勝出的可能性「比登天還難」，但若是郭拿出200億選戰經費，也沒有什麼絕對不可能；他觀察藍營現在瀰漫「拿回權力」的飢渴，新北市長侯友宜出線將會成為「新民粹強人」。

看圖評評理！綠控雙標強拆布條　藍酸違法在先

看圖評評理！綠控雙標強拆布條　藍酸違法在先

台南藍軍尊重司法偵查起訴

台南藍軍尊重司法偵查起訴

蔡培慧控「布條被拆光」　國民黨：違反《選罷法》的規定了

蔡培慧控「布條被拆光」　國民黨：違反《選罷法》的規定了

黃國昌挺檢方起訴台南正副議長　「支持嚴辦橫跨藍綠的無恥政客」

黃國昌挺檢方起訴台南正副議長　「支持嚴辦橫跨藍綠的無恥政客」

關鍵字：

國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞新菜單停賣9大品項！

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

董至成認了「包養酒店妹8年」！悲痛揭離婚主因

收下禮物2天後「男星出車禍身亡」得年28歲

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

除毛前再想想！婦科醫：並不鼓勵

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

麥當勞開賣「BT21甜心卡」！

蔥多餅店反擊了！疑開粉專嗆影片誇大

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

實測蔥油餅搓鈔「他練一晚上崩潰了」！萬人看傻

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

木村拓哉爆離婚！　工藤靜香回應了

建商喬25年未果　松江「都更孤島」想通了求售1.6億

斷開曹佑寧「前女友繼續被罵」！

更多

最夯影音

更多
男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉
原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面