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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游盈隆：「郭柯配」勝出比登天還難　侯友宜將是「新民粹強人」

▲▼游盈隆接受黃光芹專訪。（圖／震傳媒提供）

▲游盈隆（右）今天中午接受黃光芹（左）專訪。（圖／震傳媒提供）

記者呂晏慈／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘表態想重返國民黨選總統，而民眾黨前立委蔡壁則拋出「郭柯配」討論。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆2日說，「郭柯配」勝出的可能性「比登天還難」，但若是郭拿出200億選戰經費，也沒有什麼絕對不可能；他觀察藍營現在瀰漫「拿回權力」的飢渴，新北市長侯友宜出線將會成為「新民粹強人」。

游盈隆今天中午接受網路直播節目「新聞部芹菜」專訪，他會中分析「郭柯配」的勝出可能性直言「很困難，甚至比登天還難」，但是以前也有人登天過，最重要的是郭台銘的決心，如果郭台銘跟1992年和1996年兩度參選美國總統的富豪裴洛（Ross Perot）一樣有氣魄，拿出100、200億選戰經費，結合民眾黨目前的支持者，然後在選戰策略上能夠契合台灣的人心，世間也沒有什麼絕對不可能。

主持人黃光芹笑說，要200億喔？游盈隆說，300億恐怕都不可能，但郭台銘若砸錢打造第一流的選戰大軍，人生什麼可能都有，都在有沒有決心和想像力。黃幫腔說，郭台銘4年前是被前閣揆郝柏村勸出來，這次也是被大老們勸出來，他選擇最困難的路徑，對比若跟民眾黨主席柯文哲結合太容易了，她認為只有1%的機會。

此外，針對國民黨總統候選人人選，游盈隆受訪時分析，不要低估國民黨主席朱立倫的決心，不管朱過去表現如何讓社會大眾無法支持，但朱總覺得自己論能力、貢獻、經驗，也是有資格在2024代表國民黨出戰，相信朱可能有這種想法，因此國民黨現在說要等3月4日南投補選過後才會明朗，應該也要慢慢攤牌。

游盈隆表示，民進黨8年執政讓國民黨嚐盡千辛萬苦，所以非常飢渴地想要把權力拿回來，可能有些人會說，侯友宜跟前高雄市長韓國瑜不能相提並論，因為韓國瑜才當第一任就去參選，而侯好歹有做完一任，這說法算是有一點道理，在這種情況下，當藍營瀰漫著一定要某人出來參選才能奪回政權，這氣候就會慢慢升起。

游盈隆分析，現在2024總統大選基本上就是侯、柯、賴三組陣營，但目前不確定性很高，也是歷次總統選舉以來，除了2000年以外最具不確定性的一次。

游盈隆表示，侯友宜是「新民粹強人」，很多人不喜歡聽他說「侯侯做代誌」，但侯的魅力就是來自於平常跟大眾的接觸，他如果當選可能會採「去政治化」策略，不談爭議性的話題，例如九二共識、兩岸、俄烏大戰等等，也會強調平安等論述，打出「價值共識」的安全牌。

游盈隆指出，所謂的不確定性就是不排除侯友宜會贏，而民進黨主席賴清德不弱，是民進黨當前最強候選人，但綠營內部還有很多事情讓賴無法控制，所以藍營一定100%大團結，民進黨能70%團結就不錯，因為「蔡賴心結」還在，賴陣營一定不希望有，但這不是希不希望就能解決。

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