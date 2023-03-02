藍委挺林明溱力抗綠營惡法　三問：要送南投孩子上戰場？

▲立委鄭麗文、李德維和南投縣議員游顥今（2）日為國民黨南投立委補選候選人林明溱車掃拜票，並與國民黨文傳會副主委林家興一同召開記者會。（圖／林明溱辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

南投立委補選最後倒數，立委鄭麗文、李德維和南投縣議員游顥今（2）日特別到南投集集為國民黨南投立委補選候選人林明溱車掃拜票，並與國民黨文傳會副主委林家興一同召開記者會，不僅高呼「蔡培慧挺民進黨，林明溱挺南投人」，並質疑民進黨修《全動法》不僅要箝制新聞自由，甚至要讓孩子上戰場，聽從黨意的蔡培慧至今閃避拒答未否認，是不是不敢反對？同時也提出三問，質疑她是否支持《全動法》讓孩子上戰場？是否選輸還能回中央當大官？繼挺萊豬、擋疫苗之後，是否還要阻擋南投的農產品出口？

林明溱質疑，現在民進黨要修《全動法》，要讓16歲不分男女的孩子通通都要造冊，要把年輕人送到戰場，蔡培慧妳忍心嗎？蔡培慧妳是支持《全動法》嗎？他承諾，若他選上立委，馬上結合黨團立委，全力阻擋《全動法》當中濫權條款，不能讓它通過，因此他所以拜託南投縣的鄉親，要支持一位能夠保護南投孩子不用上戰場、不讓惡法通過的候選人。蔡培慧跟著黨意走，過去阻擋疫苗、阻擋南投建設，對南投沒有什麼貢獻，擔任縣長8年也從來沒有接到她一毛錢來補助南投！針對種種質疑，請蔡培慧說清楚講明白。

鄭麗文指出，全民跟家長非常關心《全動法》，竟然要把16歲的孩子做造冊，難道要讓我們的孩子變成砲灰嗎？說要讓孩子去擔任救護工作，還要讓孩子去兵工廠裡面做工，因為打仗的時候要有人做武器做子彈，臺灣曾幾何時要變得這樣子？其實我們只希望孩子過得健康快樂，迎向美好未來，但現在卻要從十幾歲就開始有戰爭陰影，更擔心他這一生的未來就沒有了，民進黨怎麼忍心讓我們16歲的孩子當砲灰？馬上就要立委改選，蔡培慧應該讓大家知道妳支不支持《全動法》，妳到底是幫南投的人民講話？還是根本是蔡賴體制的打手？妳是不是蔡英文賴清德的馬前卒，到了立法院以後助紂為虐，變成把孩子推上戰場當砲灰的幫兇？蔡培慧不敢回答外界質疑的任何問題，敢選舉就要面對選民，別再閃避、模糊焦點！

鄭麗文強調，這場選舉民進黨奧步盡出，不抹黑不攻擊就不會選，因為蔡培慧完全經不起考驗，不只過去她在當不分區或者是中辦主任的時候，從來沒有替南投爭取建設、沒有幫南投講話，當林明溱這麼辛苦在爭取南投建設時，是誰在扯後腿？她眼睛長在頭頂上，只會看黨的上意，而林明溱一輩子從政都在為南投做事，風塵僕僕地跑到中國大陸去為了農產品外銷，蔡培慧卻跟著民進黨抹紅、抹黑，難道妳進入立法院要全面切斷所有南投對大陸的訂單？妳是不是要讓南投的農民沒飯吃？呼籲鄉親用選票來守護南投、用選票來救我們的下一代，支持林明溱2號才是我們唯一正確的選擇。

李德維指出，《全動法》即將送入立法院，這個會期非常關鍵，需要林明溱到立法院為南投的鄉親代言，不要讓16歲的孩子白白上戰場，蔡培慧就是一個黨意立委，只有民進黨的上意，而沒有人民，蔡培慧必須要回答我們今天所提出來的三問：妳支不支持《全動法》？妳落選了以後會不會繼續當大官？妳是否繼續支持萊豬、繼續阻擋南投農產品外銷？林明溱是一個肯做事、為基層發聲、為基層做事的好縣長，相信他可以為南投鄉親、為南投子弟、為南投農民發聲。

游顥表示，大家都說蔡培慧是「蔡三會」，「會騙、會擋、會割林明溱縣長的稻尾」，因為林明溱縣長過去許多的政績，卻被蔡培慧移花接木說是自己政見。蔡三會現在要加「一沒有」，就是「沒有良心」，她居然想叫我們南投縣民、南投小孩上戰場，過去的話，如果說蔡英文阻擋了南投許多的農特產外銷，現在賴清德的「務實臺獨」不僅會繼續阻擋南投縣的農產外銷，更會教孩子上戰場，現在在造冊，下一個階段是不是就要開始抓男丁推上戰場？在這重要的分水嶺，一定要保護我們縣民的下一代，所以3月4日，為了下一代，必須要走出來支持2號林明溱！

林家興強調，這幾天民進黨不斷對實實在在、非常善良的林明溱縣長進行造謠、抹黑、攻擊，把過去的政績都拿來當抹黑題材，糟蹋南投鄉親的努力，令人非常不齒，為了南投在地的發展，希望大家選一個實實在在、善良會打拚、最有經驗的立委進入國會，讓我們國會「多一席監督的力量，而不是多一席護航黨意的立委」。當蔡培慧「黨意是從」的時候，只有林明溱守護南投，當蔡培慧挺民進黨的時候，林明溱在挺南投人，所以我們一定要力挺林明溱，守護家園，讓南投再贏一次！

▼記者會現場，國民黨南投立委補選候選人林明溱回答記者問題。（影／林明溱辦公室提供）