看圖評評誰有理？南投罵戰　綠控雙標強拆布條、藍酸違法在先

▲南投縣出現「票投民進黨，孩子上戰場」的布條。（圖／讀者提供）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣立委補選倒數兩天，藍綠選情膠著，連日隔空交鋒。民進黨候選人蔡培慧陣營2日舉行記者會，質疑南投縣選委會雙標要求南投縣警局拆除民進黨的宣傳布條，是國民黨候選人林明溱陣營的「土皇帝鴨霸行為」，但國民黨副發言人呂謦煒反批綠營違反《公職人員選舉罷免法》團體代表人需署名的規定。惟據了解，本次選戰中，不僅蔡培慧陣營以「民主進步黨」署名懸掛布條，選區各處也四處懸掛僅署名「中國國民黨南投縣黨部」的布條，然而卻未被拆除。

面對周六即將投票的立委補選，藍綠陣營不敢大意，近日藍綠大咖分赴南投縣輔選，街道巷弄間「布條戰」也開打，綠營掛出署名「民主進步黨」的布條，諷刺林明溱「票投林明溱，豪宅送兒孫」、「你的每一張選票，都會變成我的鈔票」；藍營則以「中國國民黨南投縣黨部」為名義，懸掛「票投民進黨，孩子上戰場」、「支持蔡培慧，就是挺萊豬、挺廢死」的布條。

然而，儘管藍綠都是以單位名稱的方式懸掛文宣布條，蔡培慧陣營今日舉行記者會指控，南投縣選委會急於向林明溱「效忠」，強力要求南投縣警局拆除民進黨的宣傳布條，在沒有任何選監小組的開會紀錄，沒有任何訴願表意的機會，僅憑一封簡訊的狀況下，一天之內就要拆掉民進黨的布條。

民進黨縣議員沈夙崢批評，林明溱在發現自己選不贏之後，在全南投縣已經掛了「上萬條」的布條，抹黑蔡培慧、攻擊蔡培慧，而選委會卻不處理林明溱那種在整條馬路上掛滿布條、影響交通的惡劣行為，選委會為何只挑民進黨布條拆除？這是不是雙標？

對於綠營指控，呂謦煒代表藍營反擊指出，蔡培慧陣營使用林明溱的圖片，損害林明溱的肖像權，同時該布條僅署名「民主進步黨」而未標註代表人姓名，也違反《選罷法》第52條「政黨及任何人印發以文字、圖畫從事競選、罷免之宣傳品，應親自簽名；其為法人或團體者，並應載明法人或團體之名稱及其代表人姓名」的規定。

實際上，《選罷法》的規定不僅如此，該條文除了有署名規定外，也規範「宣傳品之張貼，以候選人競選辦事處、政黨辦公處、罷免辦事處及宣傳車輛為限」，此外也明文規定，「政黨及任何人不得於道路、橋樑、公園、機關（構）、學校或其他公共設施及其用地，懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等競選或罷免廣告物。」

▲綠營指控南投縣選委會「雙標」只拆署名「民主進步黨」的布條。（圖／民進黨提供）

▲國民黨南投縣黨部的布條也只有單位名稱，沒有姓名。（圖／讀者提供）