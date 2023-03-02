陸統戰活動驚見前警政高官　他曝滲透「破口」：應速修法

▲台灣基進爆料基層里長、前警政署副署長參加統戰活動。（圖／台灣基進提供）

記者杜冠霖／台北報導

高雄鳳山區2月與中國北京透過線上連線舉行共慶元宵節活動，前警政署副署長蔡俊章也受邀出席，近期更傳出多位里長組團至中國參訪、與國台辦主任宋濤會面。對此，基進黨2日呼籲，包括里長赴中標準應與公務人員一致、在台灣本地參與中國有統戰性質的慶典應納禁止，以及修法將民防團的組成由村里長改為村里幹事等。

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱表示，今年2月，由鳳山區誠義里長劉啟芳牽線主辦，高雄鳳山與中國北京市西城區的線上連線慶元宵活動，台灣基進赫然發現前警政署副署長蔡俊章出席活動，不僅被中國媒體以「知名艺术家蔡俊章贈墨寶」介紹，相關新聞亦被高掛在國台辦網頁上。

吳欣岱質疑，中國統戰在解封之際傾巢而出，許多在馬政府時期因疫情暫緩的線，如今陸續牽起來了，政府如何因應？

吳欣岱指出，根據《兩岸人民關係條例》第9條雖然規範了國安情報政務副首長以上人員，不得參與中國黨務、軍事、行政或政治性機關、團體所舉辦的慶典或活動，然而，這種由台灣在地代理人在台灣本地所舉辦的統戰活動，卻似乎變成退休高官參加統戰活動的破口。

吳欣岱強調，由於警政署主掌全國警政人事、警務民防教育訓練機制；基層里長屬於民防團組建基層，一旦體系遭到滲透，戰爭來臨時可能無法發揮效用。且里長因無連任限制，中國透過統戰收買恐效益更高。

她舉例，台北市內湖即發生曾任蔣萬安後援會幹事長的落選里長，因選舉期間贈送中國快篩劑而遭《反滲透法》移送，然而該法僅限選舉期間得以作用，因此台灣需要更全面的規範來防止基層統戰。

台灣基進高雄市議員張博洋表示，宋濤與佛光山見面時，盼佛光山「為促進和平統一」、「實現民族復興」做出新貢獻；會見高雄里長團時，強調「兩岸一家人，堅持一個中國原則，兩岸關係就能和平發展」，一個月內宋濤連續接見台灣兩大民間單位而且毫不避諱的講出消滅台灣主權的發言，這難道還不夠嚴重嗎？

張博洋指出，兩岸過去因疫情促使基層統戰交流受阻，但隨著解封防火牆也隨之消失，宋濤能在短時間內促成里長、宗教團體訪中，顯示統戰一直都在，只是換了形式維持，因此必須反問台灣政府，疫情兩年台灣對於中共滲透做了哪些防範工作？

張博洋說，前警政署高官以藝術家的身份「線上參與」活動，由於並未前往中國，巧妙迴避禁止參加統戰活動的相關規定，而里長的公職身分特殊，非屬公務員認定範圍，也非「民意代表」，雖然《兩岸人民關係條例》明定不得到中國擔任任何黨政公職，但對於中共邀請里長到中國美其名交流的統戰活動，則無法約束。

他強調，村里是台灣最基層的行政區劃分，《民防法》也規定「村里應編組民防分團」，並由村里長兼任分團長角色，因此放任村里長與中國交流、接受中國統戰，擺明是在放爛民防，內政部必須針對基層統戰有所應對。

張博洋指出，無法可管非統戰威脅理由，若無法可管，那就修法來管。張博洋說，今日所揭露的相關訊息都在國台辦網頁上看得見，若國台辦將與團體、人物交流當成業績，陸委會應化被動為主動將阻止不正當交流，或揭露買辦行為當作業績以此抗衡。