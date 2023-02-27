台灣基進追悼辜寬敏辭世　黨主席透露病榻前「這段話」

記者呂晏慈／台北報導

「台獨教父」總統府資政辜寬敏27日上午辭世，享耆壽97歲。台灣基進黨主席王興煥27日受訪表示，他曾在年初三前往探望辜寬敏，並在他的病榻旁宣誓，將全力讓本土政權繼續執政，這就是台灣基進對於辜寬敏的承諾。

▲台獨大老辜寬敏晚年倡議台灣制憲。（資料照／記者林敬旻攝）

辜寬敏晚年持續倡議台灣應該制定新憲法，並斥資成立「台灣制憲基金會」，在台灣各地舉辦巡迴演講，第一場講座中就曾邀請台灣基進前黨主席陳奕齊演講，淵源深厚。

王興煥今天上午受訪透露，他在今年農曆春節期間曾前往探望辜寬敏，當時辜寬敏多數時候都是昏迷的狀態，偶爾清醒，自己則握著他的手跟辜寬敏說話，辜當時有流眼淚，代表他聽得到的。

王興煥談及，當時他向辜寬敏承諾說，辜寬敏在晚年成立「台灣制憲基金會」，認為台灣必須制定自己的憲法，建立自己的新共和，成立自己的新國家，而為了達成這個長遠的目標，首先必須護住本土政權繼續承擔，「我在他的病榻之前，握著他的手，向他莊重的宣誓：台灣基進會盡全力讓明年2024年本土政權繼續執政」，這就是台灣基進對於辜寬敏的承諾。

▲台灣基進今天上午舉行「二二八沉冤未雪，蔣家市長何時道歉」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）