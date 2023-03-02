盧秀燕表態不參戰2024　羅智強讚「成人之美」：政黨輪替最重要

▲盧秀燕表態不參戰2024總統大選，羅智強大讚「成人之美」。（圖／台中市政府提供）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨2024總統大選如何布局備受關注，台中市長盧秀燕也被頻頻點名，對此，盧秀燕表態不會考慮選總統或是擔任副手。對此，前台北市議員羅智強大讚盧秀燕有「成人之美」，他十分能體會盧秀燕的心情，就是希望能夠幫助台灣實現政黨輪替。

盧秀燕日前接受訪問表示，沒有計劃要參戰2024，且黨內有不錯人選，她專心市政就好，也明確表態不會考慮當副手，她還提到，泛藍人才濟濟，戰力提升值得高興，呼籲大家要謹記君子之爭，最終目標是勝利。

對此，羅智強指出，其實，盧秀燕如果要參選總統，絕對夠資格，因為盧秀燕亮麗的政績、宏觀的遠見、不慍不火的問政，在在都能贏得民心，但盧秀燕卻選擇成全其他優秀的同志。他感嘆表示，自己十分了解盧秀燕的心情，就是希望能夠幫助台灣實現政黨輪替。

羅智強強調，自己常說道「每一個想選總統的人都很優秀，但每一個想選總統的人，都沒有比政黨輪替重要」，因為他認為，政黨再不輪替，台灣的民主就完了，兩岸的兵兇戰危也將一步一步走向和烏克蘭的悲劇。因此，他最後也喊話，「謝謝盧秀燕，台灣的民主加油！」