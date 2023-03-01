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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曾吃閉門羹！　盧秀燕曝新舊內閣差異讚：身段柔軟很多

▲台中市長盧秀燕於行政院會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

行政院長陳建仁上月召開就任後首場例行院會，邀請六都市長列席參與。台中市長盧秀燕1日表示，例行院會因疫情停辦三年，過去她曾求見過中央官員，但當時的蘇內閣卻說因為疫情關係而改派其他人見面。不過，九合一大選後，民進黨開始重視每個地方的公平施政，很多中央官員紛紛下鄉，包括陳建仁、鄭文燦等，大讚「他們身段柔軟很多。」

盧秀燕今日接受資深媒體人黃暐瀚專訪時表示，陳建仁拜託副院長鄭文燦一一打電話給六都市長，他們很珍惜這個機會，因為過去三年時間因為疫情關係，例行院會全部停開，但地方有很多建設與預算一定要與中央爭取或磋商，如果失去這樣的管道與機會，有時候就很難做事。

盧秀燕舉例，蘇內閣停止六都市長參加行政院會之後，她曾因一些重大的地方建設與預算，求見過中央官員，但當時的行政院卻說因為疫情關係而改派其他人見面。讓她不禁批評，「你既然能請這個人來，那你為什麼不能見？所以有時候會吃閉門羹。」

「九合一大選讓民進黨中央有所體會與改進，也幫我們爭取了列席的機會。」盧秀燕指出，民進黨在九合一大中得到許多經驗，他們除了看見民意走向，也開始認為基層很重要，應該要重視每個地方的公平施政。

盧秀燕強調，目前中央也慢慢體認到，如果中央執政要好，一定要協助地方，並與地方政府合作交流。因此，現在很多中央官員紛紛下鄉，包括陳建仁、鄭文燦、內政部長林右昌等人，大讚「他們身段柔軟很多。」

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