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盧秀燕談總統大選　鬆口表態「不考慮當副手」

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市長盧秀燕表態，不考慮擔任副手。（圖／記者游瓊華攝）

文／中央社

國民黨總統人選還未定，對於有台中市議員支持台中市長盧秀燕選總統，她1日上網路節目接受專訪時表示，她沒有這樣的打算；是否考慮擔任副手，她很確定也不考慮。

盧秀燕上網路節目「下班瀚你聊」，接受主持人黃暐瀚專訪，針對國民黨目前檯面上可能的總統候選人選，包括黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘提出看法，也針對自己立場提出說明。

在去年底市長選舉中大贏對手27萬票的盧秀燕，已成為國民黨在中台灣的領頭羊，日前更有台中市議員李中公開支持盧秀燕應該出來參選總統，對此，盧秀燕在專訪中表示，她沒有這樣的打算。至於是否會考慮搭檔當副手，盧秀燕也說，很確定不會。

對於國民黨檯面上的人選，盧秀燕認為，有心參選的人選應該展開君子之爭，包括底下的支持者也要展現善意，從幾個人選中找出最強的候選人，尋找的過程是有必要的，但一定不要傷了和氣。

如果侯友宜要參選總統，盧秀燕表示，侯友宜參選不是問題，但要尊重初選制度，目前國民黨初選辦法還未出爐，她覺得國民黨已在初選過程中「民進黨化」，競爭很激烈，但相信大選時可以很團結。她還說，確定人選最好不要拖太晚，如果等到7月可能太晚了。

▼盧秀燕接受黃暐瀚專訪，提到不考慮擔任副手，也無參選總統打算。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

▲▼黃暐瀚專訪盧秀燕。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

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