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大陸 大陸焦點 特派現場

少女買奶茶被搭訕！一周後慘遭性侵　惡狼被逮查出「染愛滋」

▲▼南韓一名8歲女童遭到感染愛滋病的父親性侵。（示意圖／CFP）

▲大陸一名13歲少女遭到愛滋病患者性侵。（示意圖／CFP，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名13歲林姓少女在奶茶店被搭訕，認識了一名27歲男子。一周後，她慘被對方以扇耳光等暴力手段強迫性侵，當晚衝警局報警，次日男方被逮捕。沒想到，事發後，警方查到這名男子居然是愛滋病病人，中途還企圖隱瞞。

據《新京報》報導，1996年出生的王姓男子，2016年因盜竊被判刑，刑拘體檢時被確診愛滋病病毒感染者，2017年確診為愛滋病病人，他一直未按疾控中心要求接受抗病毒治療。

2020年8月中旬，王男在奶茶店認識13歲的國一學生林女。一周後的8月25日晚，王男約朋友到林女家裡玩，以扇耳光等暴力手段，強行與林女發生性關係。當晚，林女報警。王男次日被逮捕，但未主動向警方供述自己是愛滋病病人的事實。

當天，四川某縣檢察院接到警方通報有兒童被性侵後，獲知該犯罪嫌疑人已被確診愛滋病。

縣檢察院介入偵查，建議警方圍繞行為人是否明知自己患有愛滋病、是否明知被害人是不滿14歲的幼女，以及被害人遭受性侵後身心狀況等情況調查取證。同時啟動未成年人保護聯動應急處置機制，協同公安機關和衛健部門對被害人開展愛滋病暴露後預防，指導被害人服用阻斷藥物。因阻斷及時，被害人經3次愛滋病病毒抗體檢測均呈陰性。

某縣檢方認為，王男屬姦淫幼女「情節惡劣」，決定以性侵罪提起公訴，提出判處有期徒刑15年、剝奪政治權利5年的量刑建議。

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關鍵字：

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