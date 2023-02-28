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淫狼竟是父好友！成年趴海灌啤酒+威士忌　正妹驚醒全裸嚇哭

▲桃園市長陳姓男子去年聖誕夜參加生日派對，見素不相識女子醉倒，假意扶持上小黃卻到摩鐵欲撿屍性侵，但小黃運將直覺有異報警處理，當場查獲陳男犯行。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲18歲女子遭父親友人帶到摩鐵性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／台北報導

台北一名18歲女子小花（化名）與爸爸還有數名友人開成年慶生趴，當天小花海灌15瓶罐裝啤酒、2杯威士忌後已醉得不省人事，其中1名父親的吳姓友人好心稱要送她回家，未料卻是到摩鐵性侵得逞，隔天小花醒來時發現她獨自全裸躺在床上，不敢與家人說，3個月後才提起勇氣報警。士林地院依乘機性交罪，處吳男3年6月。

判決指出，2019年8月28日晚間8時許，為了慶祝小花成年，父親和父親的吳姓好友，以及其他友人到KTV舉辦慶生派對，當晚小花喝了15瓶罐裝啤酒、2杯威士忌，不勝酒力的她向父親說想回家休息，吳男見狀自告奮勇稱可以送她返家，父親因和吳男為相識多年老友，便答應讓他護送女兒，之後2人坐著計程車離去。

然而，吳男卻是將小花帶往附近旅館，利用小花已醉倒、失去意識的情況下，性侵得逞，隔天醒來時，小花發現自己全身赤裸，躺在旅館的床上，趕緊打電話找朋友載她回家。

期間小花不敢跟家人提起此事，僅男友知情，同年11月12日，小花父親、吳男與朋友吃飯時，也找了小花和男友一起，但父親見小花神情不對，逼問她究竟發生什麼事，小花僅是不斷哭泣、不敢說話，男友才爆出3個月前她遭吳男性侵，父親得知後氣得和吳男打成一團，並在隔日凌晨帶著女兒前往警局提出妨害性自主告訴。

▲酒吧,威士忌,酒,憂鬱,單身,把妹,喝酒。（圖／unsplash）

▲當晚小花灌下15瓶罐裝啤酒、2杯威士忌，醉倒不省人事。（示意圖／unsplash）

審理時吳男表示，當晚小花穿著露胸的黑色小可愛，與他坐在包廂角落，雙方時有身體接觸、接吻等親密行為，之後才到旅館發生關係；且小花證稱喝下啤酒15瓶、威士忌2杯等共超過5000毫升的酒水，非正常人膀胱所能負荷，既然小花離開後旋即喪失意識，那要如何排泄？另外，小花等人在報案後，向自己索取100萬元和解金，顯然是刻意誣陷於罪。

不過，協助接小花回家的朋友出庭證稱，小花是活潑外向的女生，2人平常也是可以勾肩搭背的關係，但當天抵達時小花說話語氣明顯與平常不同，聽起來很害怕、恐慌，看見她腳無力，主動要去攙扶她時，小花卻突然說「你不要碰我」，與遭性侵害之受害者反應相符。

法官認為，雖然小花在案發3個月後才提告，且每次證述略有出入，但就酒精種類及數量、喪失意識後一人身處旅館全身赤裸等重要基本情節均清楚而詳盡，前後一致，賠償100萬的部分，小花也表示非自己主動開價，認定吳男趁小花泥醉時性侵，依乘機性交罪判處3年6月。可上訴。

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