按摩師「揉乳消腫」伸私處硬上　她PO網現恐怖真相！判決出爐

▲何男開按摩店，卻對上門女顧客揉胸佯稱「緩解不適」，甚至伸陰硬上，女客上網發負評赫然發現還有多名受害者。（示意圖／載自pixabay）



記者蔡怡萍／台北報導

一名何姓男子在養生館身兼按摩師與店長，卻對多名前來按摩的女子猥褻逞慾，不但揉捏女客乳頭，還趁女客雙眼遭毛巾遮蓋時伸指按壓私密處、甚至掏出下體硬上，話術誆騙按胸部可以舒緩月經來腫脹不適；而何男經調查竟是強制猥褻女顧客的累犯，遭判刑入監前還繼續犯下這些噁行，法院審後再依強制猥褻、強制性交判何男有期徒刑6年，可上訴。

判決指出，何男在北市一家養生館擔任店長兼按摩師，2019年1月8日，顧客A女因為月經來不舒服，上網搜尋到這家養生館進行按摩，A女仰躺、以毛巾蓋住臉部時，何男卻將雙手伸進衣物內揉捏胸部，並表示「按這邊能消除淋巴腫脹不適，很多孕婦及媽媽都會找他按這塊」，A女雖然害怕、但因店內只有她一位客人，她也不敢拒絕聲張。

另一名顧客B女則在2021年3月9日到這家養生館按摩，何男同樣以毛巾將她臉部蓋住，開始在她下身處游移，將手指伸進私密處按壓，並問「舒服嗎」，甚至直接掀衣親吻胸部，最後何男脫下自己褲子性侵得逞，B女嚇到不敢做任何反應，也怕在店內遭到暴力，離開後上網發表評論要女顧客注意這家按摩店，才有其他受害者看見跳出來指證，並幫忙報案揭發。

警方調查認為，何男趁著這些女顧客隻身前往按摩，趁她們眼睛遭毛巾矇住，又有體格、行動地位上的優勢對她們猥褻性侵，女客認為何男是店長、就算反映了也沒用選擇隱忍，但受辱後向親友訴苦、上網路Google留下「女性請小心」的負評，以及寫下文章公布後，受害者互相商討「你已經是我公開文章以來，第4位告訴我有相同遭遇的了」，顯示造成她們的陰影與精神壓力，可見何男惡性重大。

法官審後，認為何男2018年間就曾在按摩過程中猥褻女客，遭判10月徒刑，在2021年8月入監服刑前，繼續從事按摩工作卻仍不知悔改，又對上門消費的女子恣意逞慾，犯後毫無悔意，依強制猥褻罪、強制性交罪，處應執行有期徒刑6年，全案可上訴。