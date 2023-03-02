恐怖情人威脅分手砲！蜂蜜水摻FM2性侵得逞還錄下過程

▲恐怖情人逼分手砲還下藥性侵。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園范姓男子不甘與女友小蘋（化名）分手，謊稱握有小蘋的不雅照片、影片，逼小蘋到摩鐵分手砲。完事後方男又拿出蜂蜜水摻FM2，騙小蘋喝下後，趁小蘋昏睡時再度性侵得逞，還錄下性侵過程。最高法院審理後，分手砲部分先將范男判刑3年2月定讞；另外下藥性侵部分，再判處有期徒刑7年6月定讞。

判決指出，范男因不甘與小蘋分手，在2016年7月間，傳訊息「搞到我現在出國夢想完全不能了你爽了吧？照片影片我70％以上備份起來了（我可沒講什麼照片影片啊！呵呵）！有心談自己講！不要再搞到大家！夠了啦！煩死了！」示意握有小蘋私密照片及影片，除非2人發生關係，才會刪除檔案。2人因此在桃園市某汽車旅館發生關係。不料完事後，范男拿出預先摻入氟硝西泮（Flunitrazepam，簡稱FM2）的蜂蜜水，誘騙小蘋喝下。

小蘋喝下蜂蜜水沒多久，就因藥效發作而入睡。范男見小蘋已經昏睡，性侵2次，還以微型錄影器拍下性侵過程。小蘋醒來後發現遭范男下藥性侵，隨即報警驗傷，檢警逮捕范男，並提起公訴。

法院審理時，范男坦承不諱。其中逼分手砲部分，最高法院去年將他判刑3年2月定讞。至於下藥性侵部分，一審法院將范男判刑7年10月、7年8月，二審則改判有期徒刑7年4月與7月，更一審則改判有期徒刑7年6月。全案再上訴，最高法院2日駁回上訴定讞。