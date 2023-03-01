夜唱性侵泥醉女同學！淫男硬凹「失去意識」：抱著東西我就會動

▲嘉義男學生撿屍女同學，被法院依犯乘機性交罪，處3年2月徒刑。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義一名男學生阿傑(化名)約同學夜唱，凌晨結束後見女同學小薇(化名)泥醉，將她帶回家性侵得逞。小薇的閨蜜得知此事，找其他同學一起向阿傑質問，阿傑還硬凹自己也突然失去意識，說「我不確定那東西是什麼？」、「我抱著東西我就會動，會一直摸」，小薇隨後也報警處理。嘉義地院審結，認為阿傑犯行屬實，依犯乘機性交罪，處3年2月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，小薇受有4年同班情誼的男同學阿傑邀情，於2020年12月17日和其他3名同學到KTV夜唱，玩到凌晨5點時，喝了3、4瓶啤酒的小薇已不勝酒力，被阿傑載回租屋處睡覺。阿傑見她意識不清無力反抗，先將手摸進內衣揉胸2、3次，問她「要不要做」，小薇無法回答，只能使出全力扭動、把腳夾緊，仍被阿傑指侵得逞。

隔天上課小薇向閨蜜哭訴自己遭性侵，閨蜜建議她驗傷報警，並找其他同學攔住阿傑逼問他當天情形，阿傑原本打死不認，只辯稱自己本來在床上滑手機，然後他突然失去意識，清醒後他就脫掉衣服去洗澡了。後來聽到小薇對他的犯行全程有意識，又辯說「我不知道啊，我只知道我抱著」、「因為我不確定那東西是什麼？」、「我抱著東西我就會動，我會去一直摸，我也會習慣夾，可是我腳沒跨過去。」，最後在同儕的不斷質問下，才勉為其難的說「我錯了」。

阿傑到案後再度否認犯行，辯稱雖有和小薇同床，但沒有性侵。不過閨蜜拿出和阿傑的對話錄音，也證稱案發後小薇非常焦慮害怕，不但在學校沒辦法好好上課，只要聽到阿傑的聲音或看到阿傑，就會想吐，如果不幸剛好在上課時和阿傑同桌，就會崩潰跑到廁所邊哭邊嘔。

法官參考眾人證詞，認為小薇並沒有誣陷阿傑的動機，判定阿傑犯行屬實，且阿傑犯後至今矢口否認，毫無悔意，依犯乘機性交罪，處3年2月徒刑，全案還可上訴。