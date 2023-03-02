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全國兒少帳戶奪冠！花蓮吉安鄉由6躍升第1　徐榛蔚公開表揚

▲花蓮吉安鄉長游淑貞率公所團隊深耕兒少福利，一擧奪下兒少帳戶開戶率全國第一殊榮。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

花蓮吉安鄉長游淑貞率公所團隊深耕兒少福利，一擧奪下兒少帳戶開戶率全國第一殊榮。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉再獲全國第一名！日前公布吉安鄉榮獲中央衛生福利部「111年度兒童及少年未來教育與發展帳戶工作成效評核」冠軍殊榮，花蓮縣政府升旗典禮中由縣長徐榛蔚公開受獎表揚，鄉長游淑貞在眾人掌聲中從縣長手中接下薛部長屬名獎勵狀，突顯吉安鄉在全國85個鄉鎮市公所拔得頭籌，協助弱勢家戶深耕社會福利推展的卓越績效。

吉安鄉長期與縣府合作協力，建立良善互動的公務溝通窗口，曾榮獲110年度全國兒少帳戶第六名的成績，於去年111年度開戶率從66.4%躍升為96.9%，一舉拿下全國第一名的優異成績，也是該組別唯一達成9成以上之弱勢兒少開戶率，更成為花蓮縣連續兩年唯一獲獎的鄉鎮市公所，為在地社會福利再添落實好成績！

▲花蓮吉安鄉長游淑貞率公所團隊深耕兒少福利，一擧奪下兒少帳戶開戶率全國第一殊榮。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚於縣府升旗典禮公開表揚，並轉贈衛福部獎狀。

鄉長游淑貞感謝中央衛福部給予吉安鄉的努力肯定，謝謝縣府團隊長期支持縣、鄉協力共構，保障兒少福利與教育深耕，這也是公所責無旁貸的施政重點，藉由家長及政府共同合作的儲蓄機制，協助弱勢兒童及少年累積未來生涯發展的基金，為成長條件奠定良好基石，促使其能自立發展，在人生的道路上先行儲備成長能量，以備不時之需勇敢築夢，迎向個別不同之璀璨志願。

游淑貞率社會課同仁全年365天不停歇的奉獻付出，親擔任基層社工角色慰問家戶，逐一說明並協助開立專戶外，更即時克服、通報案家需求，評估資源與轉介，以家人感同身受精神增進社會公益推展，更成為鄉內弱勢兒少家庭最堅定支持的力量。徐縣長也高度肯定吉安鄉公所在游鄉長帶領下，奪得全國無數榮耀突顯花蓮，此次更在全國評比績效中脫穎而出，勇奪全國第一名，在其他政策推行上，也積極配合花蓮縣府政策推展，攜手共促鄉親福祉。

社會課長周澤生表示，衛福部建立兒童及少年未來教育與發展帳戶制度，協助資產累積、教育投資及就業創業基金，民國105年元旦以後出生，未滿18歲且具低收入戶、中低收入戶，以及長期安置2年以上的兒童及少年，皆可透過公所協助申請，符合申請資格的家戶，若有任何問題或急難需求，敬請洽詢縣府社會處或吉安鄉公所社會課03-8523126分機164。

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