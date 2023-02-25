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慈濟發起馳援土耳其　傅崐萁捐3個月薪資：感同身受

▲▼慈濟基金會於花蓮靜思堂前辦理「大愛共善、救拔苦難－馳援土耳其」募心募愛活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼慈濟基金會於花蓮靜思堂前辦理「大愛共善、救拔苦難－馳援土耳其」募心募愛活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

慈濟基金會25日於花蓮靜思堂前辦理「大愛共善、救拔苦難－馳援土耳其」募心募愛活動，縣長徐榛蔚偕立法委員傅崐萁到場響應，期盼凝聚更多社會善心力量，共同伸出援手，協助土耳其重建家園。

徐榛蔚感性表示，慈濟在0918大地震積極協助受災戶的安置與災後復建工作，讓花蓮縣政府可以立即投入橋樑道路等復建工程 ，後續對於受災戶心靈上的安撫及家園重建，要感謝上人的慈悲及顏執行長給予花蓮的支持，還有每一位深入災區來撫育人心的慈濟志業志工們，慈濟至今持續給予中低收入戶的鄉親溫暖的關懷。花蓮復合型災難居多，對於全台的天候我們都很難預料，珍惜每一個平安的當下，當世界或者生活周遭有需要幫助的地方，我們共同伸出援手，為自己種福田，也為國家種福田，一起為世界來努力。

▲▼慈濟基金會於花蓮靜思堂前辦理「大愛共善、救拔苦難－馳援土耳其」募心募愛活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

立法委員傅崐萁感念慈濟長期為花蓮及世界伸出援手，現場也捐出三個月的薪水，響應此次活動。他談到，全球各個受難的角落都可以看見慈濟人奮不顧身深入災區，用大愛的精神來搶救需要幫助的地方，0206大地震的陰影至今餘悸猶存，感恩第一時間所有特搜救難隊弟兄趕到傾倒的大樓裡，在20分鐘內疏散統帥飯店內的2百多人，更於雲門翠堤大樓破窗逐層救人。看到土耳其、敘利亞的災難感同身受，祈求「共善共好，一善為花蓮破千災」。

▲▼慈濟基金會於花蓮靜思堂前辦理「大愛共善、救拔苦難－馳援土耳其」募心募愛活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚偕立委傅崐萁到場響應。

慈濟基金會執行長顏博文指出，台灣與土耳其的因緣從當年台灣馳援土耳其後結下20多年，在土耳其伊斯坦堡的滿納海學校更有胡光中師兄的付出，滿納海學校主要是收敘利亞難民的學生，慈濟除了提供生活費讓他們就學以外，更照顧當地將近7千位較貧窮的敘利亞難民，每次台灣只要有災難，滿納海學校的敘利亞難民學生都率先拋磚引玉，發起善款將祝福回捐給台灣。今日抱持著同樣的心情，在上人愛心的感召之下，一同為土耳其敘利亞難民來募款，用虔誠的心募集大家的愛心，也感恩慈濟在花蓮與地方父母官結善緣，花蓮是寶地也是台灣愛心的發源地，希望這次的善款能讓台灣的愛心與善的震動擴善到更多地方。

▲▼慈濟基金會於花蓮靜思堂前辦理「大愛共善、救拔苦難－馳援土耳其」募心募愛活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

立委傅崐萁感念慈濟長期為花蓮及世界伸出援手，現場捐出三個月的薪水響應活動。

現場可以看見許多就讀慈濟的國際生們熱烈響應募捐行動，其中包含烏俄戰爭時由慈濟接來台灣就學的烏克蘭學生，今日學生們一同走上街頭募心募愛。

日前在徐榛蔚號召下，縣府及所屬機關、學校6,400多位員工也捐助54萬3720元予土耳其，希望吸引更多善心力量，協助所有的災民盡快遠離傷痛。

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