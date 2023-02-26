花蓮孩子出國比賽！ICG團隊拜會徐榛蔚　邀在地青少年赴韓參賽

▲國際少年運動會團隊拜會花蓮縣長徐榛蔚，就今年7月南韓大邱ICG賽事及各國青少年國際交流展開對話。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國際少年運動會（ICG）德籍榮譽會長暨前任會長Mr.Torstrn Rasch、現任韓籍副會長Mr.Chulwon Shin25日前往花蓮縣政府拜會縣長徐榛蔚，雙方就今年7月南韓大邱ICG賽事及各國青少年國際交流，徐榛蔚除了成功為花蓮孩子爭取到今年韓國大邱參賽的寶貴機會，並將更進一步積極爭取2026年花蓮縣主辦權。

徐榛蔚首先代表花蓮縣致歡迎詞，她說，花蓮擁有 44 座百岳、兩個國家公園，以及全國最長海岸線，橫跨西部六個縣市，多元族群和諧共榮，豐富的文化生命力。花蓮與德國長期有交換學生計畫，韓國緹川亦是姐妹城市。

徐榛蔚接著說，花蓮是台灣有機農業的首都，更是國際城市， 2000年曾前往韓國進行有機農業的經驗分享，今年三月份也將前往日本食品展及韓國參與由IFOAM ASIA主席安排的農產業察行程；九月份會在花蓮辦IFOAM ASIA青年論壇及義大利慢食組織的慢食論壇。

榮譽會長暨前任會長Mr.Torstrn Rasch分享到，這次是自己第二次蒞臨花蓮，對於台灣最印象深刻的城市就是花蓮。關於ICG的創立是在1968年，賽會係以「城市」為組團參賽單位，旨在透過各種運動比賽，讓各國青少年（12-15歲）了解不同的語言、城市與文化特色，藉由運動交流促進友誼，非屬競技性質賽會。

副會長Mr.Chulwon Shin指出，花蓮擁有美麗的景緻，像一隻美麗的蝴蝶，ICG賽事2002年曾由台北市辦理，2016則再度來到台灣由新北市辦理，少數國家有舉辦兩次賽事的機會，可見台灣在ICG組織走得非常前面。韓國今年終於第二次舉辦，七月於大邱開賽，身為副會長，衷心希望未來花蓮能成為台灣第三個辦理賽事城市，邀請縣長今年帶領花蓮孩子一同前往大邱參賽。

▲徐榛蔚為花蓮孩子爭取到今年韓國大邱參賽的寶貴機會，並將積極爭取2026年花蓮縣主辦權。

會中，徐榛蔚積極為花蓮孩子爭取參賽機會，她談到給孩子機會就是給孩子最大的肯定，花蓮是健康樂活的運動城市，也是孕育國家體育人才的搖籃，這4年花蓮辦理全民運及全中運，所有比賽項目的場館都符合國際標準，花蓮願意為孩子來努力，同時也有意願爭取賽事辦理權。

2023年ICG訂於2023年7月5日至10日在韓國大邱市舉行，競賽種類包括田徑、游泳、跆拳道、網球、桌球、排球、足球及3對3籃球等8種；預估全球將有90個城市、1,500名選手參賽。