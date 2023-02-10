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表揚推動司法保護績優榮譽觀護人 49人獲獎…屏檢察長代法務部頒獎

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦頒獎給榮譽觀護人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲頒獎給榮譽觀護人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署為表揚111年協助地檢署推動觀護業務及司法保護績優之榮譽觀護人，於(8)日在屏東縣榮譽觀護人協進會第16屆第2次會員大會，由檢察長陳盈錦代表法務部、高檢署及地檢署頒發績優榮譽觀護人獎狀，111年度獲獎者包括法務部表揚蔡錦銳等5名；高檢署表揚黃松美等10名；地檢署表揚許進忠等34名，計49名績優榮譽觀護人。

陳盈錦檢察長致詞感謝榮譽觀護人及榮觀協進會投入協助受保護管束人復歸社會所付出的努力及成效，並對該署司法保護業務之大力協助。

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦頒獎給榮譽觀護人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

111年榮觀協進會提供20人次急難救助，每人新台幣3千元，對有需求的受保護管束人如同及時雨一般，解決生活燃眉之急。榮觀協進會不僅關懷受保護管束人，更深入其家庭，推動「向日葵計畫」，如鼓勵受保護管束人、配偶暨其子女努力向學的向日葵獎學金；鼓勵對長年陪伴與支持受保護管束人的父母親之「向日葵爸媽」計畫等，展現柔性司法的溫暖。

陳檢察長表示，去年九合一選舉，地檢署結合榮觀資源，從北到南的「三港」-里港、東港到楓港，從山邊到海邊-萬巒到車城，將反賄選信念種子拓展到屏東各鄉鎮，該署於選舉期間所接獲的賄選檢舉情資更勝於以往，顯見反賄選宣導成效。農曆新年之前，榮觀協進會又馬不停蹄協助法務部的春節送暖專案，致贈貧困受保護管束人春節急難慰問金，獲得法務部的肯定。

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦頒獎給榮譽觀護人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

這次會員大會，榮觀協進會黃松美理事長更邀請該署受保護管束人「阿貴」在會中表演精湛的川劇變臉，展現洗心革面之毅力及苦練之成果，讓大家感佩之際更是讚嘆連連。陳檢察長最後再次感謝屏東榮譽觀護人協進會及榮觀先進，投入輔導更生人的工作，就是為社會安全貢獻一份心力，代表地檢署獻上最大的敬意與感謝。

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