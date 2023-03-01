陳建仁今晚首宴請綠委　聚焦發現金、澄清《全動法》爭議

▲陳建仁今晚首度宴請黨籍立委。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國防部突公告將修正《全民防衛動員準備法》，引發在野黨連日抨擊，府院黨1日大動作澄清「平時並不適用」。據轉述，行政院長陳建仁1日晚間首度與民進黨籍立委餐敘時，該議題也成為討論焦點，行政院政務委員羅秉成會中解釋，現在只在徵詢各界意見的階段；民進黨立法院黨團總召柯建銘會後受訪說，不需要造成外界誤解，應該繼續溝通。

立法院新會期上月開議，陳建仁今晚邀約立法院內政、外交及國防委員會立委餐敘，部分非兩委員會立委也參與，包括陳建仁、行政院副院長鄭文燦、行政院秘書長李孟諺、行政院政務委員兼發言人羅秉成，以及黨團幹部柯建銘、鄭運鵬、吳琪銘、立委伍麗華、劉世芳、陳亭妃、何志偉、蔡適應、蘇巧慧、賴品妤、莊瑞雄、邱議瑩、黃世杰等人陸續抵達位於衡陽路的餐廳。

柯建銘會後受訪轉述，長期以來民進黨就有個傳統，開議以後由行政院長請吃飯，這次分為4個梯次，今天是外交及國防、內政兩委員會，最主要是，行政院和立法院有一些意見要交換、溝通，總體來說，都是在談重要的政策以及法案，「大家就像一家人一樣，氣氛非常融洽，而且也不拘形式，大家自由發言」，本次餐敘對於未來行政、立法溝通有很大的幫助。

另對於會中是否觸及外界高度關注的《全動法》立法，柯建銘說，今天總統及行政院都已經發表新聞稿，針對被誤解部分說明清楚，這個法案沒有一定的時程表，還沒有正式送來立法院的法案造成很多誤解、在野黨的攻擊，「這我們要避免」。

柯建銘為國防部緩頰說，國防部比較負責，對於《全動法》有一些想要修的部分，但這部分他認為，事實上還沒有送到行政院去，不是很成熟，不需要造成誤解，應該繼續溝通。

媒體詢問，是否有立委反映希望能夠與行政院多溝通？柯建銘表示，今天請吃飯的目的就是，行政院和立法院之間如何協調、整合、溝通，本來就有的機制一定在，機制都是很完整的，沒有問題。

蔡適應會後受訪說明，今天陳建仁特別向民進黨立委們請託，希望儘速通過中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案，讓全民儘速領到普發6千元；他透露，陳建仁會中傾聽立委們的意見，會中羅秉成也針對《全動法》修法議題進行說明，強調現在只是公告、徵詢各界意見的階段，至於動員16歲以上高中職生與大學生則是原本的法律就有的，草案內容都是可以討論的。