絕無16歲服役也未控制媒體！　綠嘆：國防部《全動法》說明倉促惹議

▲《全民防衛動員準備法》修正草案引起爭議。（資料照／軍聞社）



記者杜冠霖／台北報導

國防部近日預告《全民防衛動員準備法》修正草案，內容卻遭外界質疑管制言論自由，引發爭議，傳出黨政高層決定暫緩修法。對此，民進黨團2日表示，現階段是預告期，本就在蒐集意見，全動法也有被一些謠言所影響，絕對沒有16歲服役，也並非要控制媒體，而國防部出發點是好的，但這次確實在說明上比較倉促一點。

國防部日前預告《全民防衛動員準備法》修正草案，69條條文共有51條修正內容。其中，最被外界討論者，為新增「動員準備階段」，即對新聞媒體與網路平台等，實施調查、統計、編組及規劃，並於「動員實施階段」管制上述對象，以維護軍事安全及戰事遂行。

近來，國民黨上下、部分媒體齊攻這次國防部全動法的修法草案，而國防部的因應與修法立場上，也被綠營內部詬病溝通不完善、說明不夠全面，甚至反應慢半拍等。

有關於全動法，民進黨立委劉世芳表示，不管是總統府或是國防部都有發佈新聞，都說評估過程中要再聽外界意見，黨團內部也還在溝通，因為全動法若是因應平戰轉換、要再法制化，我們是民主法治社會、不是獨裁政權，未來總統有緊急命令要發布也需要立法院追認，是站在民主法治角度修正全動法。

劉世芳指出，很遺憾全動法若干條文被認知作戰影響，比方說所謂16歲高中生，但細看這兩條條文，這麼多年都未改變任何文字，卻被某些特定媒體人特別挑出來，全動法修正期間，包含國防部、教育部、縣市地方政府有不同意見都要搜集，才能更符合全民共識。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，這是國防部做的預告，本來就在搜集意見，既然牽涉到全民動員，大家有意見很正常，國防部本意是好的，這幾年主管機關跟社會環境變動很多，應該要立法明確化，但現在社會氣氛，只要動到國防相關修法，就會有特定人士出來反對，這次修法整體方向是對的，不要因為特定人士反對就忽略掉這些。

鄭運鵬指出，全動法有被一些謠言所影響，第一絕對沒有16歲服役，第二關於媒體的部分，並非要控制媒體，這三年疫情期間、包含廣告的提醒等等，也相當程度執行了動員時期需要協助的部份，並沒有要管制媒體，台灣沒有這樣的環境。

鄭運鵬直言，整部法律就算沒有修法，遇到緊急命令期間，像是921或疫情狀況，想要修法也會獲朝野政黨支持，修法要明確化，讓人民有更明確法律可以依循，多徵詢大家意見，未來國防部若要做相關修法可以多思考一些，這次確實在說明上比較倉促一點。

對於國民黨主席朱立倫批評全動法是中介法借殼上市，鄭運鵬指出，朱立倫擔任地方首長、行政院副院長時期，全動法條文也在執行，以前沒問題現在就有問題？他常常就是膝蓋反應，應該也是他現在不太得人望的原因，希望他發揮精算師的能力，不要只是膝反射。