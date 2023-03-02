揭民進黨修法「暗黑五部曲」！　李彥秀痛批：賊心不改

▲國民黨台北市議員李彥秀。（圖／記者呂佳賢攝）

記者江采蓁／綜合報導

國防部近日預告修正「全民防衛動員準備法」，更名為「全民防衛動員法」，修法內容引發在野黨大力抨擊，對此黨政高層傳出決定暫緩修法。國民黨台北市議員李彥秀2日就在臉書痛批民進黨「賊心不改」，並分析民進黨修法的「暗黑五部曲」。

李彥秀日前就針對此案痛批，台灣的言論自由恐退回戒嚴時期，她也指出原因，其一是條文規範「動員準備時期」，事實上，任何時候都是動員準備期；其二是條文授予政府在平時「全面調查」出版、廣播電視、網路平台及新聞從業人員，「簡直就是綠色恐怖。」

針對傳出暫緩修法，李彥秀更批評根本就是去年「數位中介法」草案的翻版，她也指出這就是民進黨一貫的「暗黑五部曲」。她表示，第一，就是用國安名義包裝獨裁法條；第二，趁連假或其它重大議題時，暗度陳倉偷偷公布草案；第三，如果沒人發現，就用國會多數碾壓力法；第四，如果被抓包，就立刻暫緩，假裝傾聽民意；第五，闖關失敗就換個包裝，重新上架。

李彥秀強調，問題不在缺乏溝通，而是民進黨獨裁、極權、反民主的心態，而國防部聽命辦事，揹了黑鍋，被媒體輿論痛批，還不敢吭聲。她也提到，感謝所有媒體輿論監督，公民意識抬頭，讓民進黨的暗黑操弄胎死腹中，但是她還是要強調，民進黨的賊心不改，視臺灣民主政治為政黨利益的禁臠，未來類似「數位中介法」以及「全民防衛動員法」修正草案的例子仍將層出不窮。