17年前沒補班　「休1上1又周休」惹民怨！他嘆：真是歷史循環

▲今年初狂補班，讓許多人超崩潰。（示意圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

因應國定假日彈性放假，今年初已多次補班、課，引來民怨，甚至有人直呼補班到快瘋了，因為整天都精神緊繃。不過，就有網友指出，1998～2006年尚未彈性放假法制化，常常放一天國定假後，上班課一天又接周休，後來才陸續有連假，「17年過去了，反而補班補課政策又形成『民怨』，真是歷史的循環呀！」

回文網友在PTT的WomenTalk板指出，「1998～2006沒有彈性放假法制化，常常放一天，上班上課一天，又放周休，形成『民怨』」，直到2006年的中秋節，因為和雙十節只差一天，當時第一次宣布彈性放假一天、形成五連休，民眾反應都很不錯，就在2007年修法，加入彈性放假機制。

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後來，2013年又宣布，因為兒童節常和清明節同一天，而改為國定假日；2014年再加入「國定假日在周休二日的話，可以補假一天」，從此三連休就變多，也出現兒童清明節四連休、甚至五連休的情況，「讓2000（年）之前的學生有一周春假，有死灰復燃的跡象」；2020年，小年夜也列入彈性放假範圍，所以春假一放至少七天。如今反而變成補班補課惹民怨，回文網友忍不住直呼，「真是歷史的循環呀！」

話題引發議論，「過猶不及，簡單的道理」、「一年2-3天補班還好，一次就6天是要搞死誰」、「證明了人民其實跟猴子差不多，朝三暮四總有人要抱怨或拍手叫好」、「挖東補西來騙人說連假多長多棒，還不都補來的」、「就怎樣都有意見啊！民主社會通病。」

不過，也有人表示，「補班其實不錯，交通順多了」、「補班日不錯+1，去花東旅行不錯，人不多，青旅照平日價」、「我是受不了就會請特休或事假，自己覺得沒必要因為一點錢搞到精神耗弱。」