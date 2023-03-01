公公內褲破了！她好心幫買「被罵三八沒家教」　網見1舉動挺婆婆

▲原PO幫公公買新內褲。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「連假回婆家住3天直接黑掉！」一名女網友發文表示，日前幫婆婆收衣服時，發現公公有好幾件內褲破掉，於是她便順手丟掉，並幫忙買新的，不料婆婆得知後，卻說她三八、沒家教，讓她很無奈，「好心幫忙還要被罵，到底誰才沒家教？」

女網友在「匿名公社」上，以「好心幫公公買內褲叫沒家教」為題發文，提到她回婆家時，好心幫婆婆收衣服、整理，當時因看到公公有好幾件內褲都破了，便順手丟掉，並在晚上和老公買了幾件回家。怎料，婆婆得知後，卻開始發脾氣罵人，「沒人媳婦這麼三八，還管到公公內褲！」且不聽任何解釋。

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原PO對此感到無奈，「我從沒想過自己一番好意會被誤會成這樣，我也會幫我爸買內褲，我媽也沒罵過我。」她直言被罵什麼都可以當氣話，但說她沒家教、罵她爸媽沒教好，就實在不能忍，於是她當天便把東西收一收，要老公載她回家，公公攔了也沒用，「好心幫忙還要被罵，到底誰才沒家教？」

▲婆婆氣罵沒家教。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，底下網友便點出1舉動可能有雷，「買還好吧？但是不該丟呀！雖然內文中不知道婆婆生氣是因為丟還是買 」、「你比較有問題，別人家的東西不是你隨便能亂丟，且內褲是私人貼身的東西」、「不管你有沒有幫忙買，沒經過同意就擅自丟掉就是不尊重人、沒家教」、「原因應該是順手丟掉舊內褲吧，不是因為買了新的」、「最討厭雞婆的好心了！一點都不過問一下，欠家教」、「你沒問直接丟，當然沒家教啊」。

還有些網友回應，「跟老公一起買的應該沒問題，就說是老公買就好」、「我每次買東西給公婆都會說是老公買的，公婆都挺高興的」、「公公的內褲讓婆婆去管理就好」、「這越線了，別人的衣物本來就不該插手，更何況是內褲」、「如果女婿順手丟了你媽媽的內褲，還幫她買新的，他們會怎麼看這女婿」。