3生肖3月「吉星入命」！財運大爆發　專家：財神親點快試手氣

▲3生肖本月喜迎「吉星入命」財運爆棚。（圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

今日是3月1日，也是3月開頭的第一天，命理運勢網站《生肖星座運勢命理玄學》即分析指出，在3月份有3個生肖的運勢可說是「財運亨通」，這3個生肖分別是豬、猴、雞的人，在財運方面將會大爆發，堪稱是拿到「人生上上籤」。

而威力彩已經連槓12期，下一期開獎日就是明（2）日，預估頭獎上看10億元，這3生肖的民眾，不妨把握機會前往彩券行試試手氣，可能下一個億萬富翁就是你。

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肖豬者

肖豬者在3月28日前堪稱是「吉星眷顧」，除了狂走好運外還橫財不斷，財運一飛沖天，財源廣進。他們各種好機會將會源源不斷的到來，行大運，中大獎，事業上能夠得到貴人支持幫助，還有升職的希望，生意場上有財神護佑，最終事業有成，財源廣進，往後錢財大旺，富貴可得。

肖猴者

肖猴者在3月28日前，家有喜事出現，添丁旺財，必大富大貴。本身肖猴者就天生福星照命，天賦異禀，才智過人，一生會得六親助力，享神明保佑，故命途相對平順，鮮少遭受磨難。即使出身平凡，但也總能憑藉自身努力奮鬥，立足於社會，加之人脈廣闊，貴人扶持，未來有望身居要職，得權得勢，享受財源滾滾，大富大貴。

肖雞者

生肖雞的朋友，素來行事不拘小節，眼光長遠、看問題比較全面，而且非常聰明好學，加上為人處事比較低調，所以不管走到哪裡都能有不錯的發展前途。而肖雞者在3月28日前將會喜迎吉星入命，橫財大發賺大錢，財神爺公佈的百萬名單上就有你們，將來商人們生意興隆，職場工作者升官加薪，家成業就，有望幸運循來。

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