「這原因」別跟單親媽交往？　他嘆：永遠不是心中第一順位

▲男網友認為單親媽媽都以小孩為優先。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位30多歲網友表示，他之前跟一位單親媽媽交往，她都會以小孩為主，沒辦法給一個專屬2人的家，「遇到單親媽媽，請快逃，她會愛你，但你永遠不是她心中的第一順位。」

原PO近日在論壇《Dcard》發文說，「先前我跟一個單親媽媽交往，起初我認為誰沒有過去？就算她有小孩，我相信我能夠讓她的孩子喜歡上我。但是我沒有挺過來，每次只要遇到選擇題，我一定是備案或者需要等待。」

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原PO表示，他永遠不會是第一人選，像女友的國三小孩要去剪頭髮，但前夫沒空接，只好由她去，他只能忍耐跟等待，「類似的例子層出不窮，就很像我媽跟我掉進水裡你會先救誰的問題，顯而易見的是，不管怎樣我絕對不是第一人選。」女友還要負責小孩的飲食起居，因為前夫工作太忙。原PO嘆，「她只會浪費我的時間，我已經30好幾了，她沒有辦法帶給我任何東西尤其是『家』，一個只屬於她跟我的『家』。」

原PO提醒，「單親媽媽有一個致命的問題，是在小孩一定會佔用到她24小時當中的一部分，並且當孩子跟愛情做選擇，往往是小孩再來愛情，除非你能夠每次都當第二。」儘管現在還沒走出分手傷痛，原PO呼籲，「遇到單親媽媽，請快逃，她會愛你，但你永遠不是她心中的第一順位。」

此文一出，網友紛紛留言「就算是自己的老婆也還是會以孩子為主啊」、「要做到愛屋及烏真的有點難」、「你說你有自信能夠讓小孩喜歡上你，但事實是你根本不喜歡這個小孩不是嗎」、「老實說，如果你找的單親媽媽對自己小孩都不在乎，反而要擔心婚後她會不會失去戀愛感又外遇」。

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