害外送員慘吞3600元罰單　國道服務區店家致歉：會負擔全額罰金

▲一名外送員因為國道服務區店家員工點外送，結果誤闖服務區遭開罰3600元。（圖／翻攝自FB）

圖文／CTWANT

日前有外送員在臉書社團抱怨，自己依照訂單地址送餐到「新東陽服務區」，結果送餐地點竟然位於國道3號南投服務區內，這讓外送員被警方開立3600元罰單。而現在最新消息指出，目前新東陽的公司主管已經向外送員致歉，同時也附上伴手禮，承諾將會負擔全額的罰金。而點餐的外送員則遭到公司懲處。

日前有網友在臉書社團「外送員薪情分享及問題討論區」發文，表示自己接到一份訂單，上面備註地點在「新東陽服務區」，同時顧客還用電話指引外送員騎小路，該名外送員就不疑有他的直接騎車送過去，結果半路遭到警方攔下，這才知道「新東陽服務區」竟然是位於國道3號南投服務區內。

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由於服務區內視同國道，不僅這位騎車的外送員直接被警方開立3600元的罰單，後面也看到其他同業被攔下開單，讓他大呼「被陰了」、「不論是高速公路休息站的工作人員或遊客，難道不知道自己身在何處，人都已經在高速公路休息站了，還叫什麼外送啦！」

之後該名外送員又再次發文，表示有新東陽的主管與他聯繫，指出當時點餐的客人市公司員工，目前已經遭到懲處與加強教育。該名主管同時還附上伴手禮向外送員致歉，同時也承諾罰單由他們來負責。而該名外送員也詢問員工的情況，該名主管也對外送員表示「只會懲處不會開除」。

該名外送員表示，這起事件真的讓他產生陰影，之後他可能要一直不斷查看「送餐地點到底能不能騎車進去」，而他也希望南投服務區能夠有明顯標示，至少安裝路牌讓外送員清楚知道車該停哪、機車能不能進去，避免日後再次發生類似的爭議。

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