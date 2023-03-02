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豐田拆解Model Y後驚艷　高層讚堪稱藝術品

▲特斯拉Model Y造成工藝讓豐田Toyota高層驚豔。（圖／翻攝特斯拉）

▲特斯拉Model Y造車工藝讓豐田Toyota高層驚豔。（圖／翻攝特斯拉）

記者張靖榕／綜合外電報導

旗下汽車長年暢銷的豐田Toyota，在進軍電動車界的進度顯得落後，日前集團拆解一輛特斯拉Model Y後，對電動車看法發生不少改變，一名內部高層還讚嘆，「這輛車確實算得上是一件藝術品」。

豐田對Model Y進行拆解以了解內部結構，發現雖然特斯拉生產的車輛多年來不太改變外觀，內部結構卻屢屢有大小更動，外表雖然不太起眼，車身結構的設計卻精妙簡潔，製造技術也相當先進。

Automotive News報導，一名豐田高層在看過Model Y零部件後不禁發出讚嘆，「算得上是一件藝術品，太不可思議了。」

豐田也發現一項事實，在汽車製造技術早已被特斯拉超越，至少在電動車的領域是如此。特斯拉造出工藝更好的電動車，成本效益也更高。

尤其是車輛結構與動力性統的簡化與優化，豐田高層估計特斯拉在經過多年辛苦摸索後，已有效減少數百個零部件，使車身輕上220磅（約99.8公斤），同時續航能力大幅提升，總成本有效下降。

另一名豐田高層指出，豐田如今需要創新，一個從零開始設計的電動車平台。豐田計畫建立新的電動車平台，從2026年開始推出新的電動車。

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