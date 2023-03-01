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墨西哥准了！特斯拉將建超級工廠　投資逾1533億元

▲▼特斯拉,Tesla,馬斯克,Elon Musk。（圖／路透）

▲特斯拉將在墨西哥建超級工廠。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）原先公開拒絕特斯拉設廠，但不過一周的時間，很快態度大變亮起綠燈放行。官方指出，建廠合約至少50億美元（約新台幣1533億元）。

路透社報導，羅培茲歐布拉多28日表示，「整個特斯拉公司」都要來到墨西哥興建「非常大」的車廠，並說對電池的潛在投資仍持續熱絡中，不過他並未透露新廠將有哪些生產線。

一名墨西哥官員指出，新廠將會是特斯拉在墨西哥的超級工廠，可以生產半掛式卡車、特斯拉「Roadster」跑車以及其他車輛；其他官員則表示該超級工廠可以生產一種SUV車型。Model Y目前是特斯拉最熱銷的SUV車款。

墨西哥政府表示，特斯拉將於今（1日）公布超級工廠的更多細節。羅培茲歐布拉多2月24日表示，工廠選址的新萊昂州水資源短缺，若仍缺水就不可能給特斯拉投資設廠，如今卻反轉宣布歡迎特斯拉來設廠。

羅培茲歐布拉多說，這項即將成形的投資將會帶來許多許多工作，他說特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）已了解墨方擔憂，並承諾會著手處理水資源短缺，包括回收特斯拉組裝過程中產生的廢水。

墨西哥副外交部長戴爾加多（Martha Delgado）指出，特斯拉這項投資規模估計為50億美元，特斯拉超級工廠在墨西哥一年將生產約100萬輛電動車供內需及外銷。

特斯拉目前未回應置評請求。

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