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社會 社會焦點 保障人權

逼車特斯拉！瑞典坦克側翻旋轉180度冒火花　酒駕+掛註銷車牌慘了

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子懸掛註銷的車牌行駛在台1線高架道路三重段，在超車時不慎擦撞一部特斯拉，連人帶車自撞旁邊護欄，當場翻車，警消到場將他救出，發現他全身酒味，經酒測值高達0.55mg/L，明顯酒駕，除了依公共危險罪送辦外，使用註銷牌照行駛於道路，最高裁罰1萬800元。

▲▼陳男掛註銷車牌上路，還酒駕撞特斯拉後翻車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲陳男掛註銷車牌上路，還酒駕撞特斯拉後翻車 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼陳男掛註銷車牌上路，還酒駕撞特斯拉後翻車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

19日晚間9時許，37歲陳姓男子駕駛一部白色VOLVO，行經台1線高架道路三重段時，一路緊跟在一輛特斯拉（50歲黃男駕駛）後方，疑超車不慎，擦撞到特斯拉，陳男連人帶車衝撞旁邊護欄，整部車側翻滑行冒出火花、還往後旋轉180度，陳男受困在駕駛座。後方車輛的行車紀錄器也拍下整個過程，相當驚悚。

▲▼陳男掛註銷車牌上路，還酒駕撞特斯拉後翻車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警消獲報趕抵將他救出，幸好僅手部擦挫傷，員警發現他身上散發濃濃酒味，經酒測數值高達0.55mg/L，經調查他所駕駛的小客車車牌已經被註銷，訊後除了依公共危險罪函送偵辦，另使用註銷牌照行駛於道路，將依道路交通安全處罰條例，第12條處3600元至1萬800元罰鍰並扣繳註銷的號牌。

▼被撞的特斯拉 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼陳男掛註銷車牌上路，還酒駕撞特斯拉後翻車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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