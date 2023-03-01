近半民眾對美保台承諾沒信心？　綠批藍：國際笑話

▲民主文教基金會公布「疑美？信美？台灣人民對美國認知」民調 。（圖／民主文教基金會提供）

記者呂晏慈／台北報導

民主文教基金會1日舉行民調發布「疑美？信美？台灣人民對美國認知」記者會，指近半數民眾對於美國保障台灣安全沒有信心，身兼民進黨發言人的國際部主任謝佩芬表示，民進黨對於這種試圖「透過民調製造民意」的作法，感到非常不以為然，國民黨不譴責中共對台灣的武力威脅，卻操作台灣人是否對美國保衛台灣有信心，不但完全本末倒置，也製造國際笑話，她批，國民黨究竟想表達什麼，恐怕自己都沒想清楚。

民主文教基金會今天公布最新民調，結果顯示，有55.4%民眾認為美國只是利用台灣、19.7%認為美國會守護台灣；對美國保障台灣安全承諾部分，有49.1%民眾沒有信心、42.8%有信心。而面對美中相爭愈烈，有61％人認為「親美和中，不選邊」最有利，22.8%認為應親美反中、選擇美國，3.8％親中反美、12.4％未表態。

謝佩芬說，國民黨立委李貴敏今日公布的民調中，題目設計具強烈誘導性，舉例而言，有一題的題目設計是「要解決兩岸問題，是由兩岸人民解決合適，還是讓外部勢力介入比較好？」隱含對岸非「外部勢力」之意；對於這種先射箭再畫靶的民調作法，除賤踏民調的專業與可信度外，更不給予由全體台灣人民決定中華民國台灣前途的選項，完全否定台灣人民決定未來的權力。更何況，中國本身就是台灣的「外部勢力」。

謝佩芬進一步說明，上周有另一份民調顯示，台灣民眾有46.2%對美國持正面觀感，僅16.3%對中國持正面觀感，近7成民眾認為中國對台灣威脅嚴重；對於兩岸交流，將近7成5的民眾不能接受一國兩制的政治前題，此一民調結果也符合台灣社會主流民意，由此可知，國民黨委員就算用再多民調設計來誘導、用再多民調數字來混淆，都難以扭曲台灣民意對美國和中國的態度。

謝佩芬說，這種為特定政治立場服務、語意具強烈誘導的民調設計，恐怕能反映的不是民意，而是黨意，著實令人遺憾。國民黨應該說清楚、講明白，台灣的前途，究竟是由台灣人民決定，還是中國可以介入，來幫台灣人民決定？