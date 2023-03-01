喊話幫幫基隆！謝國樑怨台鐵不溝通　局長回應「評估出爐將報告」

▲基隆市長謝國樑爭取台鐵增班或增停，呼籲台鐵溝通。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者李姿慧／台北報導

9026客運日前脫班、等車時間長惹怒基隆通勤族，基隆市長謝國樑爭取台鐵加開基隆到南港直達車，不過台鐵認為路線容量飽和「有困難」，交長王國材則承諾會請台鐵局長杜微與謝國樑討論，不過謝今(3/1)點名杜微未與他聯繫，籲台鐵協商。杜微表示，台鐵已著手評估，研究出爐將與謝市長報告。

基隆市長謝國樑日前公布民調，指高達77.4%基隆市民支持台鐵加開基隆-南港直達車，並對台鐵喊話，不過台鐵第一時間認為路線容量飽和，若再加開直達車，將有7班區間車因待避避讓直達車將影響行車時間。

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基隆市另提替代方案，主張上午7時34分基隆發車經八堵直達台北的109次自強號增停南港站，行車時間多幾分鐘，可滿足基隆通勤族轉搭北捷需求。

不過謝國樑今(3/1)受訪時表示，他近期與交長王國材曾通上電話，王答應會請台鐵局長杜微與他談，但迄今未有聯繫，呼籲台鐵與基隆市府溝通和協商，「請台鐵幫幫基隆」。

對此，台鐵局長杜微則表示，因班次調整會連動影響上午列車班表，台鐵已著手研究可行性，正在評估是否會對其他列車造成影響，研究好後將會跟謝市長報告。