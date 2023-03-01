謝國樑爭取台鐵加開「基隆-南港直達車」　王國材：留給專業討論

▲基隆市府爭取台鐵增開基隆到南港直達車。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

9026客運日前脫班導致等車時間長，引發基隆通勤族怒火，基隆市長謝國樑上周公布民調，高達77.4%基隆民眾盼台鐵加開基隆到南港直達車，不過台鐵第一時間認為路線容量飽和「有困難」，針對該不該開直達車，交通部長王國材今(3/1)表示，將留給台鐵和基隆市府專業討論。

基隆市府日前公布民調，指高達77.4%基隆市民支持台鐵加開基隆-南港直達車，並對台鐵喊話，不過台鐵第一時間認為路線容量飽和，若再加開直達車，將有7班區間車因待避避讓直達車將影響行車時間。

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基隆市則另提替代方案，主張上午7時34分基隆發車經八堵直達台北的109次自強號增停南港站，行車時間多幾分鐘，就可滿足基隆通勤族轉搭北捷需求。

交通部長王國材今前往宜蘭考察交通建設時表示，目前台鐵西部幹線八堵到樹林是最壅塞路段，台鐵初步研究這一段如果有直達車，中間有些車站不能停，會影響汐科和相關車站使用者權益，主要是這段路線容量不夠，台鐵表示有困難。

王國材表示，台鐵可不可以開直達車是理性討論課題，究竟開不開得出來，會請台鐵跟基隆市府溝通，是有困難無法處理或是可處理，留給專業討論。