　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

謝國樑爭取台鐵加開「基隆-南港直達車」　王國材：留給專業討論

▲▼春節疏運,過年,年節,農曆新年,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,連假,加班車,台鐵,站務人員,交通,大眾運輸,雙鐵,火車,鐵道,月台,乘客,通勤,旅客,鐵路,列車,台北火車站,口罩,防疫,北車,春節返鄉人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲基隆市府爭取台鐵增開基隆到南港直達車。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

9026客運日前脫班導致等車時間長，引發基隆通勤族怒火，基隆市長謝國樑上周公布民調，高達77.4%基隆民眾盼台鐵加開基隆到南港直達車，不過台鐵第一時間認為路線容量飽和「有困難」，針對該不該開直達車，交通部長王國材今(3/1)表示，將留給台鐵和基隆市府專業討論。

基隆市府日前公布民調，指高達77.4%基隆市民支持台鐵加開基隆-南港直達車，並對台鐵喊話，不過台鐵第一時間認為路線容量飽和，若再加開直達車，將有7班區間車因待避避讓直達車將影響行車時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

基隆市則另提替代方案，主張上午7時34分基隆發車經八堵直達台北的109次自強號增停南港站，行車時間多幾分鐘，就可滿足基隆通勤族轉搭北捷需求。

交通部長王國材今前往宜蘭考察交通建設時表示，目前台鐵西部幹線八堵到樹林是最壅塞路段，台鐵初步研究這一段如果有直達車，中間有些車站不能停，會影響汐科和相關車站使用者權益，主要是這段路線容量不夠，台鐵表示有困難。

王國材表示，台鐵可不可以開直達車是理性討論課題，究竟開不開得出來，會請台鐵跟基隆市府溝通，是有困難無法處理或是可處理，留給專業討論。

ET快訊
台中驚現死亡谷！　梅花鹿「剩骨架」恐怖畫面曝
必勝客「大比薩下殺199元」　8口味任選
開店前10分鐘「排出一條肥龍」！　輾壓隔壁50嵐
動滋券又要來了！　擬依「出生日期發放」
連上6天補班超崩潰　人事總處要改了
快訊／丟丟妹離婚了！　確定掰了王心正3年婚
快訊／遊客闖秘境泡湯　1人死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

血液供應亮紅燈急缺O／AB型血　醫療用量激增血庫存見底

下一步「輕症免隔離通報」！羅一鈞估最快3月底實施　觀察重點曝

快訊／重回萬例！今本土+11995、增27死　連假效應明病例恐衝上2萬

「星宇信用卡」上市！辦卡送3千折扣碼　首刷禮價值＝商務艙機票

害外送員慘吞3600元罰單　國道服務區店家致歉：會負擔全額罰金

立委追問何時不缺蛋　陳吉仲認了：國內產能還要2、3個月才能恢復

喊話幫幫基隆！謝國樑怨台鐵不溝通　局長回應「評估出爐將報告」

謝國樑爭取台鐵加開「基隆-南港直達車」　王國材：留給專業討論

2023 WBC棒球經典賽就看中華電信！獨家多視角+多螢回看　Hami VideoA組10場免費收視

吃到飽很少出現…去旭集「狂嗑1海鮮」老闆會哭？老饕搖頭：內行吃這道

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

大熊「硬擠小水桶」泡澡！　一屁股坐下肉肉秒炸出XD

網紅韓安冉23歲要結第4次婚了！　男友「還沒到法定年齡」：先辦婚禮

車太鉉曝「金鍾國小孩讀UCLA」　狂造謠「是兒子」..他放棄掙扎XD

開車遇破百隻鴨圍繞圈2分鐘　不敢動...無奈停車打雙黃燈

血液供應亮紅燈急缺O／AB型血　醫療用量激增血庫存見底

下一步「輕症免隔離通報」！羅一鈞估最快3月底實施　觀察重點曝

快訊／重回萬例！今本土+11995、增27死　連假效應明病例恐衝上2萬

「星宇信用卡」上市！辦卡送3千折扣碼　首刷禮價值＝商務艙機票

害外送員慘吞3600元罰單　國道服務區店家致歉：會負擔全額罰金

立委追問何時不缺蛋　陳吉仲認了：國內產能還要2、3個月才能恢復

喊話幫幫基隆！謝國樑怨台鐵不溝通　局長回應「評估出爐將報告」

謝國樑爭取台鐵加開「基隆-南港直達車」　王國材：留給專業討論

2023 WBC棒球經典賽就看中華電信！獨家多視角+多螢回看　Hami VideoA組10場免費收視

吃到飽很少出現…去旭集「狂嗑1海鮮」老闆會哭？老饕搖頭：內行吃這道

血液供應亮紅燈急缺O／AB型血　醫療用量激增血庫存見底

謹記陳綢阿嬤遺訓　蔡培慧宣布捐出本次選舉補助款

大陸財長：一些地方債務風險較高　已督促化解風險

高中木聯／球探建議打者發展性　林佳緯封印二刀流拚旅外

下一步「輕症免隔離通報」！羅一鈞估最快3月底實施　觀察重點曝

快訊／重回萬例！今本土+11995、增27死　連假效應明病例恐衝上2萬

「星宇信用卡」上市！辦卡送3千折扣碼　首刷禮價值＝商務艙機票

補班放假太頻繁惹民怨　蘇俊榮：不排除修改放假辦法

張麗善跑行程遇老翁OHCA　跪地施作CPR救回72歲農會代表

害外送員慘吞3600元罰單　國道服務區店家致歉：會負擔全額罰金

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

生活熱門新聞

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

蔥油餅闆娘搓掉百元鈔　2年前受害者現身

今晚變天！2波冷空氣接力　10℃↓時間曝

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

「25年新光三越分店」正式落幕　在地人擠爆送別

他送餐騎上國道服務區　秒吃罰單

蔥油餅闆娘耍老千！　找錢300變200影片曝

新竹球場「積水不退」原因超扯　4千萬排水預算竟全刪

快訊／首見本土猴痘「一次爆2例」　感染源調查中

3月6大新制一次看　校園口罩令解除

「6450之亂」北一女畢旅今如期出發　校方：只有零星學生取消報名

男友太醜！　她喊「瘦黑大」：但對我很好怎辦

更多熱門

相關新聞

基隆Podcast第4集　推行公車友善運動

基隆Podcast第4集　推行公車友善運動

基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」推出第四集，市府發言人兼主持人余治明邀請公車處長陳新埤，與基隆市脊髓損傷協會理事長武清台，共同探討基隆公車搭乘議題與身障輪椅朋友的搭乘體驗，期望駕駛與乘客之間能夠保持尊重、包容、禮貌的互動的方式，形成更舒適的搭乘空間與體驗。

手刀搶票！清明狂放5天「台鐵加開189班次」　3/3凌晨開搶

手刀搶票！清明狂放5天「台鐵加開189班次」　3/3凌晨開搶

基隆廟口鬧區增設垃圾桶　3／1起亂丟垃圾罰2400

基隆廟口鬧區增設垃圾桶　3／1起亂丟垃圾罰2400

買坐票卻擠不上火車！台鐵派員疏導站票客

買坐票卻擠不上火車！台鐵派員疏導站票客

車停中山高匝道　駕駛墜10m躺路肩死亡

車停中山高匝道　駕駛墜10m躺路肩死亡

關鍵字：

交通部王國材謝國樑台鐵基隆南港直達車自強號增停

讀者迴響

熱門新聞

38歲柯佳嬿堅持不孕「幹嘛擔心別人卵子」

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

蔡天鳳隱藏貼文突被公開！　粉驚：帳號有他人在用

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

LuxyGirls啦啦隊「丁字褲一字馬」干擾罰球

實習醫插管「插進食道」！她舌腫吐血慘死

蔡天鳳10歲就認識現任尪！15歲被前夫奪愛

他海邊撿貝類　挖出1kg蚌蠣精

蔥油餅闆娘搓掉百元鈔　2年前受害者現身

顏佑庭突心臟痛「緊急開刀」！

直擊坤達、柯佳嬿約會「私下真實互動」全被拍

今晚變天！2波冷空氣接力　10℃↓時間曝

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

更多

最夯影音

更多
薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD
蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面